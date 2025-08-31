ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάνει... πρεμιέρα με το κοινό της η ΑΕΚ και θέλει να τον κάνει ξανά να... χαμογελάσει

Μπαίνει στην Κυπριακή πραγματικότητα τόσο ο Ιδιάκεθ όσο και η ομάδα του.

Αφήνει στην άκρη την Ευρώπη και επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Το αποψινό (19:00) παιχνίδι κόντρα στη δυνατή και φιλόδοξη φέτος ΑΕΛ αποτελεί, επί της ουσίας, την πρεμιέρα των κιτρινοπράσινων για τη σεζόν 2025-26, αφού, ως γνωστό, η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής με την Ομόνοια αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων.

Μπροστά στο κοινό της, η ομάδα της Λάρνακας θα επιδιώξει να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού και φέτος οι φιλοδοξίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Έπειτα, λοιπόν, από οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια στους προκριματικούς γύρους του Europa League με απολογισμό 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες (11-13 αναλογία τερμάτων), η ΑΕΚ καλείται να «προσγειωθεί» ομαλά στην κυπριακή ποδοσφαιρική πραγματικότητα, ξεκινώντας με τρίποντο τις υποχρεώσεις της.

Λογικά ο Ιδιάκεθ θα προβεί σε κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του σε σχέση με το σχήμα που ξεκίνησε το τελευταίο παιχνίδι με την Μπραν Νορβηγίας.

Ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Ρομπέρζ. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε, το πιο πιθανόν είναι ότι ο Βάσκος τεχνικός θα προτιμήσει τον Εκπολό παρτενέρ του Μιλίτσεβιτς στο κέντρο της άμυνας, με τον Μιραμόν να αγωνίζεται δεξί μπακ. Ο Σάμποριτ έδειξε ανέτοιμος. Στη θέση του σέντερ φορ ίσως ξεκινήσει ο Ανγκιέλσκι αντί του Καμπρέρα, ο οποίος ήταν ο μοιραίος παίκτης της ΑΕΚ στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης. Διαθέσιμος είναι ξανά ο Ρούμπιο.

