Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στo Europa League

Παμαθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά:

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ: Λιλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Λιόν (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Λουντογκόρετς (εκτός), Μπραν (εντός), Θέλτα (εκτός).

Οι αντίπαλοι του Παναθηναίκού: Ρόμα (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Στουρμ (εκτός). Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός), Μάλμε (εκτός).