Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στo Europa League
Παμαθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League.
Αναλυτικά:
Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ: Λιλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Λιόν (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Λουντογκόρετς (εκτός), Μπραν (εντός), Θέλτα (εκτός).
Οι αντίπαλοι του Παναθηναίκού: Ρόμα (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Στουρμ (εκτός). Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός), Μάλμε (εκτός).