Ο Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους παίκτες για την πρόκριση στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League και στη συνέχεια ακολούθησε ένα πάρτι στα αποδυτήρια με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του. Σε αυτό συμμετείχε και ο Μάριος Ηλιόπουλος που ήταν στα αποδυτήρια με την ομάδα και το γιόρταζε μαζί τους.

Εν μέσω παροξυσμού ανακοίνωσε έξτρα πριμ προς τους παίκτες και εκεί φούντωσε η γιορτή. Μάλιστα όταν είδε το πανηγύρι να φουντώνει, αύξησε το νούμερο, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά “μου άρεσαν τα χαμόγελα και η χαρά που είδα”.