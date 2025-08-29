Ρίξε.. δυο ζαριές καλές (μαθαίνουν αντιπάλους Ομόνοια και ΑΕΚ)
Σήμερα η κλήρωση που ενδιαφέρει τόσο την Ομόνοια όσο και την ΑΕΚ.
Σήμερα στις 14:00 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της League Phase του Conference League, με τις δύο κυπριακές ομάδες, Ομόνοια και ΑΕΚ να μαθαίνουν αντιπάλους. Οι πράσινοι τοποθετήθηκαν στην κορυφή του τρίτου γκρουπ, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται στο τέταρτο. Κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες:, τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας.
Οι 36 φιναλίστ:
1o γκρουπ δυναμικότητας
Φιορεντίνα (62.000)
Άλκμααρ (54.500)
Σαχτάρ (52.000)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (33.500)
Ραπίντ Βιέννης (32.250)
Λέγκια (31.000)
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Σπάρτα Πράγας (29.500)
Ντινάμο Κιέβου (23.500)
Κρίσταλ Πάλας (23.039)
Λεχ Πόζναν (19.000)
Ράγιο Βαγεκάνο (18.890)
Σάμροκ Ρόβερς (17.875)
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Ομόνοια (17.375)
Μάιντς (17.266)
Στρασμπούρ (14.618)
Γιαγκελόνια (14.000)
Τσέλιε (14.000)
Ριέκα (12.000)
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Ζρίνσκι (10.000)
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (10.000)
Κουόπιο (10.000)
ΑΕΚ (9.500)
Αμπερντίν (9.500)
Ντρίτα (9.000)
5ο γκρουπ δυναμικότητας
Μπρέινταμπλικ (9.000)
Σίγκμα Όλομουτς (8.820)
Σαμσουνσπόρ (8.780)
Ράκοβ (8.000)
ΑΕΚ Λάρνακας (7.937)
Σκεντίγια (7.500)
6ο γκρουπ δυναμικότητας
Χάκεν (7.000)
Λωζάνη (6.725)
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (6.500)
Χάμρουν Σπάρτανς (6.000)
Νόα (4.800)
Σέλμπουρν (2.993)