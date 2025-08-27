Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Μπραν & UCL

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η ΑΕΚ Λάρνακας ρίχνεται απόψε στη μάχη της ρεβάνς για τα playoffs του Γιουρόπα Λιγκ, με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 2-1 από τη Νορβηγία και να πάρει την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Στις 19:30 στο «ΑΕΚ Αρένα», η ομάδα της Λάρνακας φιλοξενεί την Μπραν και η Stoiximan προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για κάθε σενάριο του μεγάλου αγώνα. Η νίκη της ΑΕΚ προσφέρεται στη Stoiximan στα 2.41, η ισοπαλία στα 3.79 και η επικράτηση της Μπραν στα 3.11. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να οδηγηθεί στην παράταση δίνεται στα 6.90, ενώ να κριθεί στα πέναλτι στα 6.80. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, η πρόκριση της ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια αποτιμάται στα 4.80.

Την ίδια ώρα, η αγωνιστική δράση κορυφώνεται και στο Champions League, όπου συνεχίζεται απόψε η League Phase με τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan, ξεχωρίζει στο Μπενφίκα–Φενέρμπαχτσε ο συνδυασμός να έχουν στο πρώτο ημίχρονο περισσότερα από 0,5 γκολ εντός εστίας οι Βαγγέλης Παυλίδης και Ντουράν, απόδοση που φτάνει στα 5.80. Στην αναμέτρηση Βασιλεία–Κοπεγχάγη, το σενάριο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν περισσότερα από 3,5 γκολ συνολικά προσφέρεται στα 3.90.

Παράλληλα, στις Ενισχυμένες Αποδόσεις της Stoiximan δεσπόζει ο συνδυασμός που αφορά τα παιχνίδια Καραμπάχ–Φερεντσβάρος (19:45), Κλαμπ Μπριζ–Ρέιντζερς, καθώς και Μπενφίκα–Φενέρμπαχτσε και Βασιλεία–Κοπεγχάγη (22:00), με το ενδεχόμενο να σκοράρουν όλες οι ομάδες να προσφέρεται στα 9.25.

Με τη Stoiximan, η αγωνιστική βραδιά αποκτά άλλη διάσταση, με κορυφαίες αποδόσεις, ειδικές επιλογές και ενισχυμένες προτάσεις για κάθε φίλαθλο που ζει έντονα την ευρωπαϊκή δράση.

