Ιδιάκεθ: «Πληρώσαμε τα λάθη μας...»

Ο Ιδιάκεθ δήλωσε ότι η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί σε πολλούς τομείς κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Τα όσα δήλωσε ο Ινίγο Ιδιάκεθ μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Λάρνακα, όπου βρήκε την ΑΕΚ να χάνει με 4-2 από την Πάφος FC:

«Ξέραμε ότι θα παίξουμε εναντίον μιας μεγάλης ομάδας με έναν εξαιρετικό προπονητή. Προσπαθήσαμε, τρέξαμε όμως στην γενική εικόνα δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από το ματς. Πρέπει να δουλέψουμε, θέλουμε κι εμείς μια μέρα να φτάσουμε στο σημείο να αγωνιζόμαστε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όπως ο αντίπαλος. Θα μπορούσαμε αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι να παίρναμε κάτι καθώς παλέψαμε όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πληρώσαμε τα λάθη μας και προχωρούμε».

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να κάνιε η ΑΕΚ στη διακοπή του πρωταθλήματος για να βελτιωθεί, είπε: «Πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς στη διακοπή , στον τρόπο που αμυνόμαστε που κάνουμε επίθεση σε όλα. Για αυτό τον λόγο είναι η διακοπή για να γίνουμε καλύτεροι".

 

 

