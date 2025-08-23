Στην «Αρένα» θα είναι αλλιώς…

Η ΑΕΚ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τη Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Η ομάδα του Ιδιάκεθ δεν άντεξε στην πίεση του αντιπάλου στα τελευταία λεπτά και έχασε με 2-1. Έτσι τώρα καλείται την επόμενη Τετάρτη (19:30) στο «κάστρο» της να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί στη League Phase του Europa League.

Ουσιαστικά, οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να πράξουν ό,τι και στους προηγούμενους εντός έδρας φετινούς ευρωπαϊκούς τους αγώνες, όπου επικράτησαν κατά σειρά της Παρτιζάν (1-0), της Τσέλιε (2-1) και της Λέγκια (4-1).

H Μπραν είναι μία αρκετά καλή και οργανωμένη ομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φόβητρο για την ΑΕΚ, αφού ακόμη και στη Νορβηγία οι κιτρινοπράσινοι θα μπορούσαν να αποσπάσουν την ισοπαλία. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η ομάδα του Ιδιάκεθ δέχτηκε γκολ στα τελευταία λεπτά, αλλά και το ότι έχασε πολύ καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί για δεύτερη φορά μετά την ισοφάριση των Νορβηγών. Ειδικότερα, από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου μέχρι τη λήξη του, η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, κάτι που θα προσπαθήσει να πράξει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο γήπεδό της.

Η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της, καθώς και η δυναμική και η ώθηση που παίρνουν οι τελευταίοι από τον κόσμο τους στην «ΑΕΚ Αρένα», είναι στοιχεία που αναμένεται να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στον επαναληπτικό.

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να συμμετάσχει στη League Phase του Europa League και δεν θέλει να τη χάσει. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να παρουσιαστεί με την ίδια νοοτροπία όπως και στους προηγούμενους αγώνες στην «Αρένα». Το πλάνο είναι ξεκάθαρο: πίεση ψηλά, έλεγχος του ρυθμού και εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας που θα παρουσιαστεί. Με πίστη, πάθος και καθαρό μυαλό, η πρόκριση δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά απόλυτα ρεαλιστικός στόχος.