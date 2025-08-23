ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην «Αρένα» θα είναι αλλιώς…

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Στην «Αρένα» θα είναι αλλιώς…

Ουσιαστικά, οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να πράξουν ό,τι και στους προηγούμενους εντός έδρας φετινούς ευρωπαϊκούς τους αγώνες.

Η ΑΕΚ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τη Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Η ομάδα του Ιδιάκεθ δεν άντεξε στην πίεση του αντιπάλου στα τελευταία λεπτά και έχασε με 2-1. Έτσι τώρα καλείται την επόμενη Τετάρτη (19:30) στο «κάστρο» της να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί στη League Phase του Europa League.

Ουσιαστικά, οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να πράξουν ό,τι και στους προηγούμενους εντός έδρας φετινούς ευρωπαϊκούς τους αγώνες, όπου επικράτησαν κατά σειρά της Παρτιζάν (1-0), της Τσέλιε (2-1) και της Λέγκια (4-1).

H Μπραν είναι μία αρκετά καλή και οργανωμένη ομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φόβητρο για την ΑΕΚ, αφού ακόμη και στη Νορβηγία οι κιτρινοπράσινοι θα μπορούσαν να αποσπάσουν την ισοπαλία. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η ομάδα του Ιδιάκεθ δέχτηκε γκολ στα τελευταία λεπτά, αλλά και το ότι έχασε πολύ καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί για δεύτερη φορά μετά την ισοφάριση των Νορβηγών. Ειδικότερα, από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου μέχρι τη λήξη του, η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, κάτι που θα προσπαθήσει να πράξει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο γήπεδό  της.

Η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της, καθώς και η δυναμική και η ώθηση που παίρνουν οι τελευταίοι από τον κόσμο τους στην «ΑΕΚ Αρένα», είναι στοιχεία που αναμένεται να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στον επαναληπτικό.

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να συμμετάσχει στη League Phase του Europa League και δεν θέλει να τη χάσει. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να παρουσιαστεί με την ίδια νοοτροπία όπως και στους προηγούμενους αγώνες στην «Αρένα». Το πλάνο είναι ξεκάθαρο: πίεση ψηλά, έλεγχος του ρυθμού και εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας που θα παρουσιαστεί. Με πίστη, πάθος και καθαρό μυαλό, η πρόκριση δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά απόλυτα ρεαλιστικός στόχος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ήταν θέμα χιλιοστών…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έτσι «κόλλησαν» στο 0-0 Ανόρθωση και Ομόνοια Αρ.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«To πλάνο πήγε όπως θέλαμε, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί θα παίρναμε τους τρεις βαθμούς»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Από μηχανής... Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί ξελάσπωσαν τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα!

Ελλάδα

|

Category image

Ανόρθωση-Ομόνοια Αρ.: Το άφησαν στο 0-0 όπως ακριβώς πριν έναν χρόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Μπορούσαμε και έπρεπε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Επίδειξη δύναμης από τους κανονιέρηδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σωφρόνης: «Δεν βλέπουμε πίσω αλλά μπροστά»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η νίκη του Άρη επί του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αφεντικό στο ντέρμπι ο Άρης - Άργησε να ξυπνήσει ο νωθρός Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Προσπαθεί για τον δανεισμό του Τσιμίκα η Ρόμα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένταση στο «Alphamega»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεχωριστή μέρα για τον Βάνα Άλβες

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αφυπνίστηκε η Μπέρνλι, σημαντικές νίκες για Μπρέντφορντ και Μπόρνμουθ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δώρισε από ένα ζευγάρι παπούτσια σε όλα τα μέλη της Εθνικής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη