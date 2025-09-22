Ψάχνει αντίδραση με φάρο την... παράδοση

Χαρακτήρα μεγάλης ομάδας καλείται να βγάλει απόψε (19:00) η ΑΕΚ απέναντι στον πρωτοπόρο Άρη μέσα στην «Αρένα». Μετά τις απώλειες συνολικά πέντε βαθμών που είχαν στα δύο προηγούμενα εκτός έδρας ντέρμπι με Ανόρθωση και Ομόνοια, οι κιτρινοπράσινοι δεν σκέφτονται τίποτε άλλο εκτός από την επιστροφή στις νίκες, κόντρα σε μια δυνατή ομάδα που έχει το απόλυτο των νικών μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα. Παρ' όλο που οι αναμετρήσεις με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» θεωρούνται πια ντέρμπι, εντούτοις, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από το τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι θα θεωρηθεί (νέα) αποτυχία και θα αυξήσει τη μουρμούρα και την γκρίνια στις τάξεις της ομάδας.

Η ΑΕΚ έχει ως «όπλο» τη θετική παράδοση που δημιούργησε με αντίπαλο τον Άρη όποτε τον αντιμετωπίζει μέσα στην έδρα της αλλά οι παραδόσεις δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα πρέπει να βελτιώσουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι τους, συγκριτικά με τη «φτωχή» παρουσία τους απέναντι στην Ομόνοια, εάν θέλουν να χαμογελάσουν στο τέλος. Η ΑΕΚ καλείται να ξεπεράσει και τις (σημαντικές) απουσίες που θα έχει στο αποψινό παιχνίδι, αφού εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας θα είναι οι Τσακόν, Γκαρσία, Σουάρες και Ανγκιέλσκι. Τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι, εφόσον ήταν υγιείς, πιθανότατα θα ήταν στο βασικό σχήμα, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Ο Ρόντεν αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο άλλο απρόοπτο αγωνιστικό πρόβλημα, η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί στον αποψινό αγώνα με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς και Καμπρέρα.