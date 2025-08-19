Στο αεροπλάνο για το Μπέργκεν με... πονοκεφάλους αλλά και πίστη για το πρώτο βήμα

Σήμερα (18:00) με ναυλωμένη πτήση η οποία θα διαρκέσει πεντέμισι ώρες, η αποστολή της ΑΕΚ αναχωρεί για το Μπέργκεν της Νορβηγίας ενόψει της πρώτης αναμέτρησης κόντρα στην Μπραν για τα πλέι οφ του Europa League.

Στόχος για την ομάδα της Λάρνακας φυσικά είναι να πάρει το αποτέλεσμα που θα της δώσει πολλές πιθανότητες ενόψει της ρεβάνς στην έδρα της, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ώστε να πετύχει την είσοδό της στη League Phase του Europa League.

Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα η οποία ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και συνεχίσει στον θεσμό, έχοντας αποκλείσει διαδοχικά τις Παρτίζαν, Τσέλιε και Λέγκια και θέλει να ολοκληρώσει αυτό το οδοιπορικό της με τον καλύτερο τρόπο.

Οι απουσίες

Δεδομένα εκτός επιλογών για τον καταρτισμό του πλάνου του Ιμανόλ Ιδιάκεθ για αντιμετώπιση των Νορβηγών είναι ο Νάλι, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Λέγκια, ενώ λόγω τραυματισμού δεν υπολογίζεται ούτε ο Γκαρσία.

Ο τελευταίος έχει μεταβεί στην πατρίδα του προκειμένου να περάσει από εξετάσεις για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος, όμως είναι δεδομένο ότι θα χάσει και τις δυο αναμετρήσεις με την Μπραν. Ο 32χρονος αντικαταστάθηκε στον ευρωπαϊκό κατάλογο από τον Σαμπόριτ που ήταν εκτός της λίστας στον προηγούμενο γύρο. Είναι δύσκολο πάντως να υπάρξει κι άλλη αλλαγή.

Στο μεταξύ, οι απουσίες των Νάλι και Γκαρσία φέρνουν σκέψεις και για τον παίκτη που θα πάρει τη θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας, νοουμένου ότι οι δυο τους είναι οι μοναδικοί «καθαρόαιμοι» που παίζουν στη συγκεκριμένη θέση. Κατά πάσα πιθανότητα τη θέση θα πάρει ένας εκ των Μιραμόν ή Ενρίκες, που έχουν αγωνιστεί ξανά στην αριστερή πλευρά της αμυντικής γραμμής.

Ανοιχτό για ενίσχυση

Όσον αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, οι αρμόδιοι εξετάσουν διάφορες περιπτώσεις. Οι οποιεσδήποτε εξελίξεις θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής προσπάθειας στα προκριματικά και την κατάληξη σε σχέση με ποια διοργάνωση θα συμμετέχει. «Είναι ανοιχτό το θέμα. Η προσοχή αυτή τη στιγμή είναι στα παιχνίδια με την Μπραν», σχολίασε σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου.