Με... ασπίδα για ευρωπαϊκούς ομίλους (η πιθανή ενδεκάδα)

Σίγουρα η μεγάλη νίκη των Λαρνακέων στην «Αρένα» τους δίνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League, ωστόσο τίποτε ακόμα δεν έχει κριθεί.

Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που θα συναντήσει στην καυτή έδρα της Λέγκια, η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε (22:00 ώρα Κύπρου) στη μάχη του επαναληπτικού κόντρα στη φημισμένη ομάδα της Βαρσοβίας, έχοντας ως ασπίδα το εντυπωσιακό 4-1 του πρώτου αγώνα.

Σίγουρα η μεγάλη νίκη των Λαρνακέων στην «Αρένα» τους δίνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League, ωστόσο τίποτε ακόμα δεν έχει κριθεί. Οι Πολωνοί δηλώνουν αποφασισμένοι να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα, γι’ αυτό η ΑΕΚ καλείται να κάνει έξυπνο παιχνίδι στη Βαρσοβία και να μην αιφνιδιαστεί, προκειμένου να «τελειώσει» τη δουλειά.

Πολύ καθοριστικό ως προς την έκβαση του αγώνα εκτιμάται ότι θα είναι το πρώτο 20-25λεπτο του αγώνα. Αν σ’ αυτό το διάστημα η ΑΕΚ διατηρήσει το μηδέν παθητικό, τότε η ψυχολογία θα γυρίσει για τα καλά με το μέρος της. Ενδεχομένη πρόκριση σε βάρος της Λέγκια θα είναι τεράστια επιτυχία για την ΑΕΚ, αφού θα εξασφαλίσει συμμετοχή (τουλάχιστον) στη League Phase του Conference League.

Ο Ρομπέρζ βρίσκεται με την υπόλοιπη αποστολή στην Πολωνία και η συμμετοχή του στη βασική ενδεκάδα θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Εφόσον δεν προλάβει, τότε θα παίξει ο Εκπολό στα στόπερ παρτενέρ του Μιλίτσεβιτς.

Κάποιες μικροενοχλήσεις που ένιωσε τις τελευταίες μέρες ο Γκαρσία δεν αναμένεται να του στερήσουν τη συμμετοχή του στο παιχνίδι. Εφόσον, όμως, προκύψει πρόβλημα, τότε ο Ναλί θα παίξει αριστερό μπακ.

Το πιθανό σχήμα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Γκαρσία (Ναλί), Μιλίτσεβιτς, Εκπολό (Ρομπέρζ), Λέδες, Πονς, Τσακόν, Ναλί, Ιβάνοβιτς και Ανγκιέλσκι ή Καμπρέρα.

Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας είναι οι Μπάγιτς και Γιουσέφ, οι οποίοι το πιο πιθανόν είναι να αγωνιστούν ως αλλαγή. Στο αποψινό παιχνίδι η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξη περίπου 200 οπαδών της.

