Αν προσέξει στην αρχή, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

H αυριανή νύχτα δεν θα είναι εύκολη και η ομάδα δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να εφησυχαστεί στο 4-1 του πρώτου αγώνα.

Να μην δεχθεί γκολ στα αρχικά στάδια του αγώνα… Το πιο βασικό συστατικό προκειμένου η ΑΕΚ να μην την πατήσει στη ρεβάνς της Πολωνίας είναι να μην αιφνιδιαστεί με ένα γρήγορο τέρμα από πλευράς Λέγκια. Ως εκ τούτου, τα πρώτα 15-20 λεπτά της αυριανής (22:00) συνάντησης θεωρούνται καθοριστικά ως προς την έκβαση του παιχνιδιού και κατ’ επέκταση της πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League, κάτι που θα σημαίνει και εξασφαλισμένη συμμετοχή στο League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ καλείται να παίξει έξυπνα και ψύχραιμα και ταυτόχρονα να διαχειριστεί σωστά την πίεση που θα επιχειρήσουν να ασκήσουν οι Πολωνοί από την αρχή της αναμέτρησης.

Σίγουρα η αυριανή νύχτα δεν θα είναι εύκολη και η ομάδα δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να εφησυχαστεί στο 4-1 του πρώτου αγώνα. Εφόσον, όμως, η ΑΕΚ καταφέρει να «απορροφήσει» με επιτυχία την πίεση της Λέγκια στο πρώτο μισό του πρώτου 45λεπτου κι ελέγξει τον ρυθμό, τότε θα έχει κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Βέβαια, το καλύτερο σενάριο για τους κιτρινοπράσινους θα είναι να αιφνιδιάσουν τη Λέγκια και να προηγηθούν στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι τυχόν ανοιχτούς διαδρόμους που ενδεχομένως θα αφήσει η γηπεδούχος ομάδα στην προσπάθειά της να επιτεθεί μαζικά. Ένα τέρμα από πλευράς ΑΕΚ θα βάλει επιπρόσθετη πίεση στη Λέγκια και μάλλον θα «σκοτώσει» τα όποια όνειρά της για ανατροπή του 4-1 του πρώτου αγώνα. Η πολύ καλή εικόνα που έβγαλε η ομάδα της Λάρνακας σε όλα τα φετινά ευρωπαϊκά της παιχνίδια θα πρέπει να αποτελέσει «φάρο» ενόψει της καυτής ρεβάνς στο «Στάντιον Βόισκα Πολσκιέγκο».

 

Ο Ρομπέρζ καθορίζει το πλάνο

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της επί κυπριακού εδάφους και σήμερα (13/8) το πρωί πετά με ναυλωμένη πτήση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αν τελικά δεν προλάβει ο Ρομπέρζ να είναι έτοιμος, τότε ο Εκπολό θα παίξει στόπερ δίπλα στον Μιλίτσεβιτς.

Δεν αποκλείεται ο Ιδιάκεθ να εμπιστευτεί ξανά τον Ναλί σε θέση αριστερού εξτρέμ (με δεδομένο ότι γυρίζει πίσω και βοηθά τον Γκαρσία στα μαρκαρίσματα) και τον Τσακόν σε ρόλο επιτελικού μέσου. Άλλωστε, αγωνιζόμενος σε αυτή τη θέση ο νεαρός Βενεζουελάνος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στην «Αρένα».

Όσον αφορά τη θέση στο «9», περίπου είναι ίσες οι πιθανότητες για να ξεκινήσουν βασικοί οι Ανγκιέλσκι και Καμπρέρα. Άλλες αλλαγές δεν αναμένονται στο βασικό σχήμα, εκτός κι αν προκύψει κάποιο απρόοπτο.

