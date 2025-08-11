ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν παρασύρεται ο Ιδιάκεθ και κτυπά καμπανάκι

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η ΑΕΚ δεν προκρίθηκε ακόμα στα πλέι οφ του Europa League

Αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει στους ποδοσφαιριστές του ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ προκειμένου η ομάδα να μην πατήσει την μπανανόφλουδα στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στη Βαρσοβία (22:00). Δημοσιεύματα στην Πολωνία αναφέρουν ότι οι παίκτες της Λέγκια, μετά τη δριμεία κριτική που δέχθηκαν από τα ΜΜΕ της χώρας τους για την ντροπιαστική ήττα στη Λάρνακα, είναι αποφασισμένοι να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους και να πάρουν το αίμα τους πίσω, ενώ το γήπεδο των Πολωνών, το «Polish Army Stadium», θα είναι γεμάτο και θα… κοχλάζει. Η ΑΕΚ καλείται να φορέσει εκ νέου το καλό ευρωπαϊκό της κοστούμι, να δείξει χαρακτήρα και να μην επηρεαστεί από την καυτή έδρα των αντιπάλων. Σίγουρα, το εμφαντικό 4-1 του πρώτου αγώνα δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα της Λάρνακας, ωστόσο ο επαναληπτικός χρειάζεται προσοχή. Απαιτείται σοβαρότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, έτσι ώστε οι κιτρινοπράσινοι να «τελειώσουν τη δουλειά» που ξεκίνησαν στην «Αρένα» και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (σε περίπτωση πρόκρισης σε βάρος της Λέγκια θα είναι δεδομένα στο Conference League), μια επιτυχία που θα ανεβάσει το πρεστίζ και το γόητρο του συλλόγου και παράλληλα θα βάλει στα ταμεία του ζεστό χρήμα.

Αμφίβολος ο Ρομπέρζ

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρομπέρζ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον πρώτο αγώνα, παραμένει αμφίβολος για τη ρεβάνς και ως εκ τούτου το πιθανότερο είναι ότι ο Εκπολό θα διατηρηθεί στα στόπερ (παρτενέρ του Μιλίτσεβιτς) και ο Μιραμόν θα παίξει δεξί μπακ. Ο Εκπολό απέδειξε στον αγώνα της Λάρνακας ότι μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της αμυντικής γραμμής με την ίδια άνεση, αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Ιδιάκεθ. Αντίθετα, ο Ενρίκες φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία και το πιθανότερο είναι ότι θα δοθεί δανεικός. Πολλές πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο ο Καμπρέρα να ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι της Βαρσοβίας. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας είναι οι Μπάγιτς και Γιουσέφ. Δεν αποκλείεται ο Ιδιάκεθ να διατηρήσει τον Ναλί αριστερό εξτρέμ και τον Τσακόν επιτελικό μέσο.

 

