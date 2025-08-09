ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το χαλί έχει... στρωθεί

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το χαλί έχει... στρωθεί

Ο Τσακόν έκανε «παπάδες» ως επιτελικός μέσος, ο Αλομέροβιτς αποδείχθηκε άκρως επιδραστικός με τις δύο σωτήριες επεμβάσεις που πραγματοποίησε στο τέλος του πρώτου 45λεπτου, ο Εκπολό κάλυψε επάξια το κενό του Ρομπέρζ, οι Λέδες και Πονς ήταν τα γνωστά «μηχανάκια» και κάπως έτσι η φανταστική ΑΕΚ (ειδικά του δευτέρου ημιχρόνου) έγραψε νέα χρυσή σελίδα στην πλούσια ευρωπαϊκή της ιστορία. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, οι κιτρινοπράσινοι ισοπέδωσαν τη Λέγκια Βαρσοβίας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Πολωνίας, και πλέον βρίσκονται μια ανάσα πριν από τα πλέι οφ του Europa League και ταυτόχρονα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (στη χειρότερη περίπτωση του Conference). Παρ' όλο που στο ποδόσφαιρο όλα τα αποτελέσματα ανατρέπονται, εντούτοις θα μιλάμε για ποδοσφαιρική «αυτοκτονία» εάν η ΑΕΚ αποκλειστεί στη ρεβάνς με τους Πολωνούς. Έστω κι αν στο πρώτο 45λεπτο η Λέγκια έδειξε όντως πολύ καλά στοιχεία. 

Το ευτύχημα για την ΑΕΚ ήταν ότι δεν δέχθηκε την ψυχρολουσία με την έναρξη του αγώνα, αφού το γκολ του δαιμόνιου σέντερ φορ της Λέγκια, Εν Σαμέ (πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα), ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αφού λοιπόν απέφυγε το σοκ, στη συνέχεια η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό κι έκανε το παιχνίδι της. Επί της ουσίας, συνέχισε από εκεί που τέλειωσε το ματς με την Τσέλιε, η οποία προψές έριξε πεντάρα εκτός έδρας στη Λουγκάνο. Βέβαια, πριν από το καταιγιστικό δεύτερο 45λεπτο, χρειάστηκε να βάλει… τα χέρια του ο Αλομέροβιτς, όταν η ομάδα αποσυντονίστηκε από το γκολ της ισοφάρισης και από την αποχώρηση του Ρομπέρζ.

Στην επανάληψη είδαμε μια εκπληκτική ΑΕΚ. Ό,τι έκαναν οι παίκτες του Ιδιάκεθ τους έβγαινε, έχοντας τη θερμή στήριξη περίπου 4.500 οπαδών τους. Ακολούθησε «βροχή» τερμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερα, χωρίς υπερβολή, εάν οι γηπεδούχοι ήταν πιο προσεχτικοί στην τελική τους πάσα ή προσπάθεια. Το δε γκολ που σημείωσε ο φοβερός Τσακόν (το τρίτο της ΑΕΚ) ήταν εκπληκτικό. Ένας παίκτης που αρχίζει να ξεπετάγεται και δείχνει ότι φέτος θα είναι η χρονιά του.

Ο Τσάβι Ρόκα φαίνεται ότι ανακάλυψε νέα φλέβα χρυσού. Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για τον Τσακόν, ενώ έπεται και ο Γιουσέφ Αμίν, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά κι έδειξε καλά στοιχεία. Του βγήκαν οι επινοήσεις του Ιδιάκεθ, με τον Ναλί ως αριστερό εξτρέμ και τον Τσακόν ως επιτελικό μέσο.

Θα μπορούσε να αποφευχθεί

Σε σύνολο πέντε ευρωπαϊκών αγώνων η ΑΕΚ μετρά τέσσερις νίκες (τρεις στο «σπίτι» της), μία ισοπαλία και μία ήττα που μπορούσε να αποφευχθεί αν ο Ανγκιέλσκι ισοφάριζε σε 1-1 στο 90+4΄ την Παρτιζάν και έτσι δεν θα πήγαινε το ματς στην παράταση. Ευτυχώς για την ΑΕΚ ήρθε η πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Από δύο τέρματα σημείωσαν οι Τσακόν, Πονς και Γκαρσία και από ένα οι Καμπρέρα, Μιλίτσεβιτς και Ανγκιέλσκι.

Πλέον, στην ΑΕΚ περιμένουν να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των Ρομπέρζ και Ανγκιέλσκι, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από το προψεσινό παιχνίδι. Ενόψει του επαναληπτικού, αναμένεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα οι Καμπρέρα, Μπάγιτς και Αμίν.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποχώρησε τραυματίας ο Ζέλσον

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η γκολάρα του Ντάλσιο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Βεζένκοφ η Βουλγαρία απέναντι στην Ολλανδία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το χαλί έχει... στρωθεί

ΑΕΚ

|

Category image

Οι απόντες του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το «Έμιρεϊτς» είδε πρώτη φορά τον… μασκοφόρο: Άνοιξε λογαριασμό ο Γιόκερες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρών ο Αλμέιδα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά ήττα για την Εθνική μας

Κύπρος

|

Category image

Το πειστικό μήνυμα του Πηλέα στον Καρσέδο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εντεκάδα του Απόλλωνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΠΑΣ για Οκκά!

Ελλάδα

|

Category image

Δεν πάνε γήπεδο οι Πορτοκαλί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό στη Λιλ με υπέροχη γκολάρα ο Ζιρού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε Ινίγκο Μαρτίνεθ από την Μπαρτσελόνα η Αλ Νασρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη