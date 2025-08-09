Το χαλί έχει... στρωθεί

Ο Τσακόν έκανε «παπάδες» ως επιτελικός μέσος, ο Αλομέροβιτς αποδείχθηκε άκρως επιδραστικός με τις δύο σωτήριες επεμβάσεις που πραγματοποίησε στο τέλος του πρώτου 45λεπτου, ο Εκπολό κάλυψε επάξια το κενό του Ρομπέρζ, οι Λέδες και Πονς ήταν τα γνωστά «μηχανάκια» και κάπως έτσι η φανταστική ΑΕΚ (ειδικά του δευτέρου ημιχρόνου) έγραψε νέα χρυσή σελίδα στην πλούσια ευρωπαϊκή της ιστορία. Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, οι κιτρινοπράσινοι ισοπέδωσαν τη Λέγκια Βαρσοβίας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Πολωνίας, και πλέον βρίσκονται μια ανάσα πριν από τα πλέι οφ του Europa League και ταυτόχρονα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (στη χειρότερη περίπτωση του Conference). Παρ' όλο που στο ποδόσφαιρο όλα τα αποτελέσματα ανατρέπονται, εντούτοις θα μιλάμε για ποδοσφαιρική «αυτοκτονία» εάν η ΑΕΚ αποκλειστεί στη ρεβάνς με τους Πολωνούς. Έστω κι αν στο πρώτο 45λεπτο η Λέγκια έδειξε όντως πολύ καλά στοιχεία.

Το ευτύχημα για την ΑΕΚ ήταν ότι δεν δέχθηκε την ψυχρολουσία με την έναρξη του αγώνα, αφού το γκολ του δαιμόνιου σέντερ φορ της Λέγκια, Εν Σαμέ (πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα), ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αφού λοιπόν απέφυγε το σοκ, στη συνέχεια η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό κι έκανε το παιχνίδι της. Επί της ουσίας, συνέχισε από εκεί που τέλειωσε το ματς με την Τσέλιε, η οποία προψές έριξε πεντάρα εκτός έδρας στη Λουγκάνο. Βέβαια, πριν από το καταιγιστικό δεύτερο 45λεπτο, χρειάστηκε να βάλει… τα χέρια του ο Αλομέροβιτς, όταν η ομάδα αποσυντονίστηκε από το γκολ της ισοφάρισης και από την αποχώρηση του Ρομπέρζ.

Στην επανάληψη είδαμε μια εκπληκτική ΑΕΚ. Ό,τι έκαναν οι παίκτες του Ιδιάκεθ τους έβγαινε, έχοντας τη θερμή στήριξη περίπου 4.500 οπαδών τους. Ακολούθησε «βροχή» τερμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερα, χωρίς υπερβολή, εάν οι γηπεδούχοι ήταν πιο προσεχτικοί στην τελική τους πάσα ή προσπάθεια. Το δε γκολ που σημείωσε ο φοβερός Τσακόν (το τρίτο της ΑΕΚ) ήταν εκπληκτικό. Ένας παίκτης που αρχίζει να ξεπετάγεται και δείχνει ότι φέτος θα είναι η χρονιά του.

Ο Τσάβι Ρόκα φαίνεται ότι ανακάλυψε νέα φλέβα χρυσού. Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό για τον Τσακόν, ενώ έπεται και ο Γιουσέφ Αμίν, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά κι έδειξε καλά στοιχεία. Του βγήκαν οι επινοήσεις του Ιδιάκεθ, με τον Ναλί ως αριστερό εξτρέμ και τον Τσακόν ως επιτελικό μέσο.

Θα μπορούσε να αποφευχθεί

Σε σύνολο πέντε ευρωπαϊκών αγώνων η ΑΕΚ μετρά τέσσερις νίκες (τρεις στο «σπίτι» της), μία ισοπαλία και μία ήττα που μπορούσε να αποφευχθεί αν ο Ανγκιέλσκι ισοφάριζε σε 1-1 στο 90+4΄ την Παρτιζάν και έτσι δεν θα πήγαινε το ματς στην παράταση. Ευτυχώς για την ΑΕΚ ήρθε η πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι. Από δύο τέρματα σημείωσαν οι Τσακόν, Πονς και Γκαρσία και από ένα οι Καμπρέρα, Μιλίτσεβιτς και Ανγκιέλσκι.

Πλέον, στην ΑΕΚ περιμένουν να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των Ρομπέρζ και Ανγκιέλσκι, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από το προψεσινό παιχνίδι. Ενόψει του επαναληπτικού, αναμένεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα οι Καμπρέρα, Μπάγιτς και Αμίν.