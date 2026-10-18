Σέγιες: «Σώσαμε τον βαθμό με τον χαρακτήρα μας»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σέγιες μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) της ομάδας του με τον Άρη.

«Τα συγχαρητήρια μου στον αντίπαλο, μας έκανε το παιχνίδι πολύ δύσκολο. Καταφέραμε λόγω του χαρακτήρα της ομάδας να σώσουμε τον βαθμό στο τέλος. Από τη στιγμή που δεχθήκαμε το γκολ, αρχίσαμε να έχουμε αμφιβολίες και να οπισθοχωρούμε. Στο θετικό κομμάτι είναι ότι βρίσκουμε γκολ, θέλουμε δουλειά στο να διαχειριζόμαστε το παιχνίδι. Ότι δεν έχουμε κρατήσει το μηδέν στα περισσότερα παιχνίδια, έχει να κάνει και με τα διαφορετικά δεδομένα κάθε αγώνα. Σε κάποια ήρθε και λόγω χαλάρωσης. Το σημερινό παιχνίδι βόλευε περισσότερο τον αντίπαλο μας».