Όταν βελτιώθηκε, το πάλεψε αλλά...

Ήταν θέμα ποιότητας και στο παιχνίδι στην «Αρένα» φάνηκε ότι η Πάφος FC υπερτερούσε της ΑΕΚ σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Η ομάδα της Λάρνακας υστέρησε, έχοντας παθητικό ρόλο σε μεγάλα χρονικά διαστήματα της αναμέτρησης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Βελτιώθηκε στην επανάληψη, το πάλεψε προς το τέλος του αγώνα, βοηθούμενη και από τις αλλαγές που επιχείρησε ο Σεγιές, έγινε πιο επιθετική και απαιτητική αλλά στάθηκε άτυχη στη φάση του δοκαριού με τον Λαγιούνι. Της έλειψε ο κυνισμός και η αποτελεσματικότητα που είχε στα δύο προηγούμενα ματς.

Ναι, μεν, με λίγη τύχη θα μπορούσε να έπαιρνε τον βαθμό της ισοπαλίας, ωστόσο, κρίνοντας την εικόνα που έβγαλαν οι δύο ομάδες στην ολότητα του αγώνα, θα λέγαμε ότι το τελικό αποτέλεσμα αποδίδει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Το κυριότερο πρόβλημα της ΑΕΚ εντοπιζόταν στη μεσαία γραμμή, όπου οι παίκτες της αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα και να τη μεταφέρουν με ορθόδοξο τρόπο προς τα αντίπαλα τετράγωνα. Προβλήματα υπήρχαν και στην ανασταλτική λειτουργία.

Η αριστερή πτέρυγα της αμυντικής γραμμής δεινοπάθησε στο πρώτο 45λεπτο από τους Ενγκαμαλέου και Μπρούνο, με τον Πηλέα πολλές φορές να μένει εκτεθειμένος, διότι ο Ιβάνοβιτς είχε αργές επιστροφές και δεν βοηθούσε στα μαρκαρίσματα. Τα εξτρέμ της ΑΕΚ, Λαγιούνι και Ιβάνοβιτς, κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά, ενώ ούτε ο Τρίκα, ο οποίος για πρώτη φορά πήρε φανέλα βασικού (λόγω τραυματισμού του Μπάγιτς), στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Το μόνο που κρατά η ΑΕΚ ήταν η εμφάνιση του τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρι.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, διατύπωσε παράπονα για τη διαιτησία, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα δικαιούνταν πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα (ανατροπή Μιραμόν από Γκούγκα) και διερωτήθηκε γιατί η φάση δεν εξετάστηκε από το VAR.