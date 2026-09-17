Το ενδιαφέρον της Σίτι για τον Πάβλοβιτς και η στάση του Γερμανού

Στην απόφαση να μην χρησιμοποιήσει το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να διεκδικήσει αυξημένες αποδοχές από τη Μπάγερν Μονάχου προχώρησε ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς.

Ο 22χρονος διεθνής Γερμανός μέσος, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με ετήσιες μεικτές απολαβές που αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ, δέχθηκε κρούση από την αγγλική ομάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παρά την ευκαιρία να διαπραγματευτεί νέους, οικονομικά ευνοϊκότερους όρους με τους Βαυαρούς, ο Πάβλοβιτς επέλεξε να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sport Bild, η στάση του ποδοσφαιριστή επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί με τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Έτσι, οι όροι της υφιστάμενης συμφωνίας του Πάβλοβιτς με τη Μπάγερν Μονάχου παραμένουν αμετάβλητοι, με τον νεαρό χαφ να συνεχίζει την πορεία του στην ομάδα του Μονάχου χωρίς να διαταράξει τις σχέσεις του με τη διοίκηση.

novasports.gr