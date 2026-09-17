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Πήρε τα.. πάνω της, ώρα για να «χτίσει» σερί

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετρά επιστροφές ο Ελ Μαέστρο ενόψει της εξόρμησης στο «Αμμόχωστος».

Η Ανόρθωση μπαίνει στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της ενόψει του ντέρμπι της Αμμοχώστου κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα (19/09).

Οι κυανόλευκοι πήραν τα πάνω τους μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και ευελπιστούν πως το χτίσιμο ενός αήττητου σερί είναι εφικτό, ώστε να ξεμπερδέψει άμεσα από ενδεχόμενους μπελάδες.

Η «Κυρία» κατάφερε να μετουσιώσει τη βελτίωση σε τρίποντο κι αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία για να «ξεμπλοκάρει». Ο Ελ Μαέστρο είδε τους ποδοσφαιριστές του να ακολουθούν το πλάνο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως η περαιτέρω εξέλιξη δεν είναι εξίσου σημαντική. Η προσέγγιση του Σέρβου τεχνικού δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Η νίκη αποτελεί μονόδρομο.

Στο αγωνιστικό, η Ανόρθωση μετρά επιστροφές, καθώς ο Φαν Νιφ εξέτισε την ποινή του. Απ’ εκεί και πέρα, ο Μπέγκστρομ δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα κι έτσι είναι εξαιρετικά αμφίβολος να προλάβει. Ουσιαστικά, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Ο Αρτυματάς επέστρεψε μετά από καιρό, όμως ταλαιπωρείται από κάποιες κράμπες και η τεχνική ηγεσία θα ακολουθήσει συγκεκριμένη διαχείριση ώστε να φτάσει στο 100%.

Τέλος, τα 450 εισιτήρια μετά από απόφαση της διοίκησης θα παραχωρηθούν στους οργανωμένους κι έτσι ο κόσμος που δεν θα δώσει το «παρών» του στο «Αμμόχωστος» να μπορεί να παρακολουθήσει το ματς από γιγαντοοθόνη, έξω από το «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

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