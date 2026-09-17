Ένα έπρεπε να μπει

Οι πράσινοι πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Europa League χάρη στο φοβερό γκολ του Μπάλκοβετς στο 88΄.

Πριν την βολίδα ωστόσο του Σλοβένου, οι ποδοσφαιριστές του Μπεργκ προσπάθησαν ξανά να σκοράρουν με μακρινό σουτ.

Στο πρώτο μέρος, οι Εβάντρο (9΄), Ντουβέρν (31΄) και Ανδρέου (38΄), σούταραν εκτός περιοχής όμως σε όλες τις περιπτώσεις ο τερματοφύλακας Ράντου είχε απάντηση.

Κάποιο όμως από τα εξαιρετικά σουτ των παικτών του τριφυλλιού έπρεπε να πάει μέσα, πήγε αυτό το Μπάλκοβετς.