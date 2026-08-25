Κυριάκος Δημητρίου: Πότε κάνει ντεμπούτο ο Σεγιές

Στον Supersport 104 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμφωνία με τον Ισπανό προπονητή Ρούμπεν Σεγιές. Αναλυτικά:

Πότε αναμένεται στην Κύπρο και να πιάσει δουλειά: «Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο πλευρό του Μαζίνιο στον Άρη. Έρχεται σήμερα το απόγευμα στην Κύπρο και θα έχει τη δυνατότητα να προπονήσει την ομάδα αύριο, την Πέμπτη και την Παρασκευή».

Για το αν θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ: «Ναι, θα κοουτσάρει κανονικά την ομάδα στην πρεμιέρα. Θα είναι μαζί με το τεχνικό επιτελείο που έχει αναλάβει την ομάδα αυτές τις μέρες και θα έχει τη βοήθειά του».

Πώς πείστηκε ο Ρόκα για την επιλογή του νέου προπονητή: «Περισσότερα πάνω σε αυτό θα έχει τη δυνατότητα να πει ο ίδιος. Θα παρουσιάσουμε τον νέο προπονητή και ο Ρόκα θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί πιο αναλυτικά στην επιλογή. Πρόκειται για έναν προπονητή με σημαντικές παραστάσεις. Έχει θητεία και στην Αγγλία, καθώς καθοδήγησε τη Σαουθάμπτον στην Premier League, ενώ βρέθηκε και στον πάγκο της Σαραγόσα. Είναι στοιχεία που δείχνουν ότι πρόκειται για έναν προπονητή που βρίσκεται εδώ και χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου».

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα ενόψει της πρεμιέρας με το ΑΠΟΕΛ: «Κάναμε εκ νέου προετοιμασία μετά τον αποκλεισμό μας στην Ευρώπη. Ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε, καθώς υπήρχε ένα κενό περίπου ενός μήνα. Ολοκληρώσαμε τα φιλικά την Παρασκευή με την Ομόνοια 29ης Μαΐου. Ήταν σημαντικό παιχνίδι και για τους ποδοσφαιριστές που ανακοινώθηκαν τελευταίοι, καθώς πήραν χρόνο συμμετοχής, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι μέρες που ακολούθησαν προσφέρονται για να δουλέψουμε περισσότερο στις προπονήσεις και στη φυσική κατάσταση, μέσα από έντονο πρόγραμμα. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή αρχή σε ένα ντέρμπι όπως αυτό με το ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να μην είχαμε αυτό το μεγάλο διάστημα και να χρειαζόταν να καλύψουμε το κενό με φιλικά παιχνίδια. Ωστόσο, αυτή ήταν η κατάσταση και έπρεπε να προσαρμόσουμε ανάλογα τα πλάνα μας. Ευελπιστούμε ότι θα παρουσιαστούμε όσο πιο πειστικοί και έτοιμοι γίνεται».

Σε ποιο σημείο βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός; Αναμένονται άλλες κινήσεις: «Σε μεγάλο ποσοστό έχουμε ολοκληρώσει τις μεταγραφές μας. Με την έλευση του νέου προπονητή και τα νέα αποκτήματα, στόχος είναι μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να έχουμε ολοκληρώσει το μεταγραφικό κομμάτι και γενικότερα τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, όμως σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ έχει διαμορφωθεί».

Για την επίθεση στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας: «Δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση, ωστόσο καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας».

Πόσο στοίχισε οικονομικά ο αποκλεισμός από την Ευρώπη: «Σίγουρα έχουμε απολέσει έσοδα. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχουμε αποδείξει μέσα από την πορεία μας τα τελευταία χρόνια πως προσπαθούμε να λειτουργούμε όσο πιο νοικοκυρεμένα γίνεται».