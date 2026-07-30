Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Μάουρο Καμορανέζι, μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.

«Συγχαρητήρια στους παίκτες για την τρομερή προσπάθεια. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Έκαναν πολύ καλό παιχνίδι. Πρέπει να το αποδεχθούμε ότι χάσαμε την πρόκριση στα πέναλτι. Είχαμε ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι».

«Κάποιες στιγμές παίξαμε με καρδιά, είναι ένας καλός οδηγός για το μέλλον. Ήταν μεγάλη η διαφορά σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, 120 λεπτά είχαμε καλή εικόνα. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε πιο ψηλά. Το συζητήσαμε με τους παίκτες και δούλεψε. Είχαμε καλύτερο ρυθμό και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες».

«Δεν νομίζω ότι χάθηκε η πρόκριση στη Λάρνακα. Δεν αξίζαμε να χάσουμε στη Λάρνακα το ματς. Με μια ενέργεια στο φάουλ δηλαδή σκόραραν. Απόψε παίξαμε 11 με 11 και αξίζαμε τη νίκη. Να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».