Ανακοίνωσε Βασίλη Παπαφώτη!

Η Krasava ΕΝΥ είναι η νέα ομάδα του έμπειρου χαφ.

Η ανακοίνωση:

«Η KRASAVA ΕΝΥ Ύψωνα ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Παπαφώτη για ένα χρόνο. Ο 30χρονος Βασίλης που αγωνίζεται κυρίως στην μεσοεπιθετική γραμμή, αγωνιζόταν τα τελευταία 6 χρόνια στην ΑΕΛ Λεμεσού καταγράφοντας 119 συμμετοχές και 8 γκολ.

Αγωνίστηκε επίσης στην Δόξα Κατωκοπιάς, ενώ προέρχεται από τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ έχοντας 11 παρουσίες στην αντρική ομάδα. Με την Εθνική Ανδρών έχει 1 συμμετοχή, έχοντας παρουσίες και στις μικρές Εθνικές ομάδες. Καλωσορίζουμε τον Βασίλη στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.»