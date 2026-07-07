Ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο φιλικό η ΑΕΚ

Την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 2-3 δέχθηκε η ΑΕΚ, σε δυνατό φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους. Το σύνολο του Μάουρο Καμορανέζι βρήκε τον δρόμο για τα δίχτυα με τους Ιβάνοβιτς και Ιωάννου, ωστόσο η ομάδα της Θεσσαλονίκης αντέδρασε και τις δύο φορές.

Ο προπονητής των κιτρινοπρασίνων είδε την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, εξήγαγε συμπεράσματα και διαπίστωσε όσα χρήζουν βελτίωσης. Στο αποψινό φιλικό αγωνίστηκαν 22 ποδοσφαιριστές.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Alessio Lisci): Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Elustondo, Πέλκας, Zivkovic, Gomez, Jeremejeff, Ζαφείρης, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Λύρατζης.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Gugeshasvili, Camara, Keny, Taison, Taylor, Dunga, Balde, Χατζίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας, Κοσίδης, Κωττάς, Μπαταούλας.

ΑΕΚ (Mauro Camoranesi): Muftic (46' Δημητρίου), Ledes (46' Pankov), Van der Hoorn (46' Άδωνη), Ivanovic (46' Jairo), Bajic (46' Αναστασίου), Layouni (46' Rubio), Milicevic (70' Πηλέας), Πηλέας (46' Gurfinkel), Miramon (46' Iωάννου) Kυριάκου (46' Repas), Ναούμ (73' Χατζηχαμπή).

Στον πάγκο: Κούλεντρος, Παρασκευάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Saborit, Pankov, Rubio, Gurfinkel, Chacon, Repas, Ekpolo, Jairo, Άδωνη, Andereggen, Αναστασίου, Γερασίμου, Χατζηχαμπή, Amyn.

Η περιγραφή της αναμέτρησης από την ιστοσελίδα της ΑΕΚ:

1' Έναρξη της αναμέτρησης.

8' Σουτ του Ivanovic από πλάγια θέση, η μπαλά πάνω από τα δοκάρια.

17' ΓΚΟΛ! Ανοίγει το σκορ η ομάδα μας, μετά από αντεπίθεση, μπαλιά του Layouni και σουτ του Ivanovic.

31' Σουτ του Ivanovic, στην αγκαλιά του Τσιφτσή.

32' Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζίδη.

45' Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

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46' Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου.

59' Γκολ για τον ΠΑΟΚ, με τον Jeremejeff να σκοράρει από κοντά.

62' ΓΚΟΛ! Ισοφαρίζει σε 2-2 η ομάδα μας, με τον Ιωάννου να σκοράρει με κεφαλιά μετά το φάουλ του Rubio.

73' Γκολ για τον ΠΑΟΚ μετά από το φάουλ του Taison.