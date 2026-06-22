Ένας γνώριμος του Καμορανέζι έρχεται για να ηγηθεί!

Τον αντί Πονς θέλει να πιστεύει ότι βρήκε ο Τσάβι Ρόκα με την απόκτηση του Σλοβένου διεθνούς κεντρικού μέσου Γιαν Ρέπας. Είναι γεγονός ότι μετά την αποχώρηση των Ρόντεν και Πονς, υπάρχει μεγάλο κενό στη μεσαία γραμμή των κιτρινοπράσινων, ειδικά όσον αφορά ποδοσφαιριστές που έχουν οργανωτικές ικανότητες στο παιχνίδι τους.

Στο πρόσωπο του Ρέπας, οι Λαρνακείς εκτιμούν ότι βρήκαν τον «Box to Box» χαφ που αναζητούσαν, δηλαδή έναν παίκτη με πολλά τρεξίματα, ο οποίος θα προσφέρει τόσο ανασταλτικά όσο και οργανωτικά. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε το Σάββατο την κατ' αρχήν συμφωνία με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή για τα επόμενα δύο χρόνια. Με την άφιξή του στην Κύπρο θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Από το 2020 ο Ρέπας αγωνιζόταν στη Μάριμπορ, καταγράφοντας συνολικά 188 συμμετοχές και 24 τέρματα. Προηγουμένως ανήκε στη γαλλική Καέν. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 27 συμμετοχές με τη Μάριμπορ, πετυχαίνοντας τρία γκολ, ενώ έδωσε εννέα ασίστ. Αγωνίζεται ως κεντρικός χαφ, εξυπηρετώντας με την ίδια ευχέρεια τις θέσεις «6» και «8», ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός χαφ. Σύμφωνα με το Trasfermarkt, η αξία του φτάνει τις 600 χιλιάδες ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάουρο Καμορανέζι είχε ποδοσφαιριστή τον Γιαν Ρέπας τη σεζόν 2020-21 στη Μάριμπορ. Ως εκ τούτου, γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες του Σλοβένου χαφ, ο οποίος στην καριέρα του έπαιξε σε 37 αγώνες ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων, έχει τέσσερις συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ έχει συμμετοχές και με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σλοβενίας.

Ο Ρέπας είναι η 7η καλοκαιρινή μεταγραφή της ΑΕΚ, αφού προηγήθηκαν οι Μούφτιτς, Πηλέας, Άδωνη, Αντερέγκεν, Πάνκοφ και Λαγιούνι.

Αρχίζει η προετοιμασία

Επί της ουσίας, σήμερα Δευτέρα (22/6) ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι ποδοσφαιριστές θα περάσουν από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ αύριο Τρίτη είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση. Ο Μάουρο Καμορανέζι θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΑΕΚ αύριο (11:30) σε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα διασκέψεων της «ΑΕΚ Αρένα».