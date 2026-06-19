Πατάνε γκάζι για τις επόμενες

Αφού το θέμα προπονητή «έκλεισε» με την πρόσληψη του Μάουρο Καμορανέζι, στην ΑΕΚ πατούν γκάζι για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, σε μια προσπάθεια η αποστολή να μεταβεί όσο πιο πλήρης γίνεται στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας (29/06-11/07). Στόχος της ΑΕΚ είναι να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και ανταγωνιστική στις πρώτες φετινές ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις απέναντι στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (23/7-30/7), που θεωρείται δύσκολος αντίπαλος.

Ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα «το ψάχνει» για έναν ικανό κεντρικό αμυντικό καθώς και για δύο μέσους με οργανωτικές ικανότητες. Εξάλλου, χθες η ΑΕΚ ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου (με κυπριακό διαβατήριο) κεντρικού μέσου Ιβάν Πάνκοφ από την Krasava Ύψωνα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Πάνκοφ θεωρείται γηγενής, για αυτό και θα εγγραφεί ως Κύπριος και όχι στον κατάλογο Β. Ως εκ τούτου, θα έχει δικαίωμα ν’ αγωνίζεται όχι μόνο στο εγχώριο πρωτάθλημα αλλά και στα παιχνίδια του Conference League. Όσον αφορά τους άτυχους Τσακόν και Καμπρέρα δεν αναμένεται να είναι έτοιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα στις πρώτες της αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν. Ειδικά η επιστροφή του Καμπρέρα θ’ αργήσει.