Με τη βούλα «κιτρινοπράσινος» ο Μούφτιτς

Oλοκλήρωσε με κάθε επισημότητα την πρώτη της μεταγραφή η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας ενημέρωσε ότι ο Βένταντ Μούφτιτς, η κατ' αρχήν συμφωνία με τον οποίον ανακοινώθηκε την Τρίτη (2/6), πέρασε επιτυχώς από ιατρικές εξετάσεις κι ακολούθως υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο είναι διετές.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Vedad Muftic για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».