Με τη βούλα «κιτρινοπράσινος» ο Μούφτιτς
ΓΗΠΕΔΟ
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Oλοκλήρωσε με κάθε επισημότητα την πρώτη της μεταγραφή η ΑΕΚ.
Η ομάδα της Λάρνακας ενημέρωσε ότι ο Βένταντ Μούφτιτς, η κατ' αρχήν συμφωνία με τον οποίον ανακοινώθηκε την Τρίτη (2/6), πέρασε επιτυχώς από ιατρικές εξετάσεις κι ακολούθως υπέγραψε το συμβόλαιό του, το οποίο είναι διετές.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Βόσνιου τερματοφύλακα Vedad Muftic για τα επόμενα 2 χρόνια.
Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.
H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία».