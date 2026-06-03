Μετά το «μηχανάκι», παίρνει σειρά ο Πέρε Πονς

Το «μηχανάκι» θα παραμείνει στην «ΑΕΚ Αρένα» και για τα επόμενα δύο χρόνια. ΑΕΚ και Γκουστάβο Λέδες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και ως εκ τούτου ο 33χρονος μέσος, εκ των αρχηγών της ομάδας, θα συνεχίσει να ηγείται των προσπαθειών των κιτρινοπράσινων για να παραμείνουν στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η ανακοίνωση για τον Λέδες αναφέρει τα ακόλουθα: «Η ΑΕΚ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γκουστάβο Λέδες για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Πορτογάλος παίκτης αποτελεί σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ΑΕΚ σε Κύπρο και Ευρώπη. Από το καλοκαίρι του 2021 έχει καταγράψει 200 συμμετοχές και 5 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις».

Κατά τη λήξασα αγωνιστική περίοδο, ο Λέδες ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ΑΕΚ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις 28 ως βασικός (συνολικά 2436 λεπτά συμμετοχής), πετυχαίνοντας ένα γκολ. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο Λέδες να καταθέσει αίτηση για ν’ αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον έμπειρο ανασταλτικό μέσο, στην ΑΕΚ περιμένουν την απάντηση του Πέρε Πονς στην πρόταση ανανέωσης που του έχει γίνει. Η εξέλιξη που θα έχει το θέμα Πονς, θα καθορίσει και τις μετέπειτα μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας όσον αφορά την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Πάντως, μετά τη λύση της συνεργασίας με επτά ποδοσφαιριστές την περασμένη εβδομάδα, πιστεύεται ότι θα προκύψουν κι άλλες αποχωρήσεις από το υφιστάμενο ρόστερ. Αντίθετα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η ανανέωση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον τερματοφύλακα Ανδρέα Παρασκευά και τον διεθνή μέσο Γιώργο Ναούμ. Επίσης, «κλειστοί» θεωρούνται οι Αντερέγκεν και Πηλέας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να βλέπουν προσεχώς το φως της δημοσιότητας.

Στο Μουντιάλ ο Αμίν!

Ο Γιουσέφ Αμίν συμπεριλήφθηκε στην τελική 26άδα της Εθνικής Ιράκ και θα είναι ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Η συμπερίληψη του 22χρονου εξτρέμ στην αποστολή της Εθνικής Ιράκ θα επιφέρει και σημαντικά κέρδη στον σύλλογο της Λάρνακας.