Μένουν, φεύγουν, θα δείξει…

Αποκαλυπτικός για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της ΑΕΚ ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, μιλώντας πριν από τον αγώνα με τον Άρη. Στο ρόστερ των κιτρινοπρασίνων θα συνεχίσουν κανονικά ο Εκπολό – το συμβόλαιο του οποίου ανανεώθηκε αυτόματα βάση συμμετοχή – και ο Μιραμόν. Συμφωνία υπάρχει επίσης με τους Λέδες, Ναούμ και Παρασκευά.

Από εκεί και πέρα, σημείωσε ότι προτάθηκε συμβόλαιο 1+1 στους Ροντέν και Αλομέροβιτς και δεν το αποδέχτηκαν. Με τον Πέρε Ποντς υπάρχουν συζητήσεις για ανανέωση, ενώ ο Σουάρεθ ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Παρελθόν θα αποτελέσουν και οι Καδρέρο και Σουάρεθ, των οποίων ολοκληρώθηκε ο δανεισμός. Για τον προπονητή, Χάβι Ροθάδα ανάφερε εκ νέου ότι έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά, επισημαίνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συνάντηση με την επιτροπή προγραμματισμού κι ακολούθως θα μπορούν να ειπωθούν περισσότερα.