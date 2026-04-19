Σούπερ ντέρμπι σε Ελλάδα και Αγγλία, β' γκρουπ και κατηγορία στην Κύπρο - Όλες οι μεταδόσεις (19/04)
Cytavision 1
16:00 Καρμιώτισσα - Νέα Σαλαμίνα
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Εθνικός Άχνας
Cytavision 2
16:00 Oλυμπιακός - Ακρίτας Χλ.
Cytavision 3
16:00 Έβερτον - Λίβερπουλ
18:30 Μάντσεστερ Σίτι - Άρσεναλ
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Cytavision 4
13:30 Κρεμονέζε - Τορίνο
16:00 Άστον Βίλα - Σάντερλαντ
18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:45 Γιουβέντους - Μπολόνια
Cytavision 5
11:40 Nascar GP Spain
17:00 Τένις: ATP 500 – Barcelona
Cytavision 6
13:00 Moto GP – Race 2
15:00 Power Drift Championship
20:00 Σπόρτινγκ - Μπενφίκα
22:30 Πόρτο - Τοντέλα
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
14:30 Τένις: ATP 500 – Μunich
19:00 Πίζα - Τζένοα
Cablenet Sports 1
17:00 Aνόρθωση - Ομόνοια Αρ.
Cablenet Sports 2
16:00 Μονακό - Οσέρ
18:15 Στραμβούργο - Ρεν
21:45 Παρί Σεν Ζερμέν - Λιόν
Cablenet Sports 3
19:00 Αλκμάαρ - Μπρέντα
Novasports Prime
18:30 Μπάγερν - Στουτγκάρδη
Novasports 3
14:30 Σάλκε - Μάνστερ
20:30 Γκλάντμπαχ - Μάιντς
Novasports Start
16:30 Φράιμπουργκ - Χάιντενχαϊμ