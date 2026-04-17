Οι μεταδόσεις σήμερα(17/4)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 17/4
Cytavision 1
19:00 AEΛ - Ένωση
Cytavision 3
21:45 Ίντερ - Κάλιαρι
Cytavision 4
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 500 - Barcelona
Cytavision 6
19:45 Youth League: Ρεάλ - Παρί
Cytavision 7
21:30 Ρεάλ Σοσιεδάδ Β - Ρασίνγκ
Cytavision 8
12:00 Τένις: ATP 500 - Munich
Novasport 3
21:30 Μπάσκετ: Ζανκτ Πάουλι - Κολωνία
Novasport 2
19:30 Έλβεσμπεργκ - Καρλσρούη
Novasport 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μπάγερν
Novasport 5
14:30 Tένις: WTA 250 - Rouen
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Χάποελ Τελ Αβίβ
Novasport 6
13:30 Tένις: WTA 500 - Stuttgart
Novasport Start
20:00 Mπάσκετ: Ζαλγκίρις - Παρί
Νοvasport Extra 3
21:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Βαλένθια
Novasport Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Ανατολού Εφές