Το αθλητικο΄πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
ΡΙΚ 1& HD
22:00 ΑΕΚ Αθηνών - Βαγιεκάνο
Cytavision 3
19:45 Θέλτα - Φράιμπουργκ
22:00 Άστον Βίλα - Μπολόνια
Cytavision 4
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 500 – Barcelona
17:00 Τένις: ATP 500 – Barcelona
22:00 Φιορεντίνα - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 6
12:00 Τένις: ATP 500 – Μunich
22:00 Mπέτις - Μπράγκα
Cytavision 7
22:00 Στρασμπούργκ - Μάιντς
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Αρμάνι
Novasports 4
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Ερ. Αστέρας
Novasports 5
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε
Novasports 6
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Μπασκόνια
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ: Mακάμπι - Βίρτους Μπολόνια