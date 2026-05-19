Το 18ο γκολ από κόρνερ έφερε την Άρσεναλ ένα βήμα πριν τον τίτλο!

Η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της Μπέρνλι με το 18ο φετινό της γκολ από κόρνερ και μία αγωνιστική πριν το φινάλε κρατά γερά το προβάδισμα για τον τίτλο της Premier League!

Η αγχωμένη Άρσεναλ έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο της Premier League, επικρατώντας 1-0 της Μπέρνλι στο «Emirates» και μπαίνοντας στην τελευταία αγωνιστική με το πάνω χέρι. Η πλειοψηφία του φίλαθλου κοινού θεωρούσε πως αυτό το ματς ήταν η ιδανική ευκαιρία για να αυξήσει τη διαφορά τερμάτων της απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο άνετα.

Σε ένα παιχνίδι με ένταση, νεύρα, χαμένες ευκαιρίες και αρκετές στιγμές… VAR, οι «κανονιέρηδες» βρήκαν ξανά λύση από το πιο αξιόπιστο φετινό τους όπλο: Τις στατικές φάσεις! Το γκολ του Χάβερτς στο 37' ήταν το 18ο γκολ της Άρσεναλ από κόρνερ στη σεζόν, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Ο Σάκα εκτέλεσε, ο Βάις έχασε τη φάση και ο Γερμανός με κεφαλιά έγραψε το 1-0 μέσα σε πανδαιμόνιο.

Στο πρώτο μέρος η Άρσεναλ είχε και δοκάρι με τον Τροσάρ, ενώ ο Έζε έχασε δύο μεγάλες στιγμές, μία με κεφαλιά και μία με βολέ που σταμάτησε στο οριζόντιο. Η Μπέρνλι, παρότι αδιάφορη βαθμολογικά, έψαξε τις αντεπιθέσεις και είχε τις δικές της καλές στιγμές, με τον Ράγια να επεμβαίνει καθοριστικά.

Ουδείς μπορεί να «ψέξει» τους φίλους των Λονδρέζων για την προσδοκία ενός άνετου σκορ. Αντιμετώπιζαν μια ομάδα που έχει υποβιβαστεί μαθηματικά, χωρίς κίνητρο, χωρίς προπονητή και απλώς περιμένει το τέλος της σεζόν. Και όμως, στο φινάλε η Άρσεναλ αγχώθηκε. Από ένα σημείο και μετά, τους αρκούσε το 1-0. Έπαψαν να ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο πλην της νίκης, κράτησαν το αποτέλεσμα και πλέον γνωρίζουν πως είναι υποχρεωμένοι να κερδίσουν στην τελευταία αγωνιστική για να κατακτήσουν τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε περισσότερο ένταση παρά καθαρό ποδόσφαιρο. Ο Χάβερτς φλέρταρε με απευθείας κόκκινη σε ένα απερίσκεπτο τάκλιν, με το VAR να εξετάζει τη φάση αλλά να αφήνει την απόφαση ως έχει. Η Άρσεναλ δεν «κλείδωσε» το ματς, με τον Σάκα και τον Έζε να χάνουν ευκαιρίες, ενώ η Μπέρνλι απείλησε με σουτ του Άντονι και του Χάνιμπαλ.

Παρά το εύθραυστο 1-0, η ομάδα του Αρτέτα διαχειρίστηκε σωστά τον χρόνο και πήρε μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η Άρσεναλ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά ώστε να κατακτήσει την Premier League και η «υπόθεση τίτλος» ενδέχεται να τελειώσει ακόμη και αύριο υπέρ της, ανάλογα με το αποτέλεσμα της Σίτι.

Τα εναπομείναντα παιχνίδια Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ

24/5: Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ

Μάντσεστερ Σίτι

19/5: Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι

24/5: Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα

