Οι μεταδόσεις σήμερα (21/2)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα 21/2

ΡΙΚ2&RIK HD

11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

21:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Cytavision 1

17:00 Απόλλων - Εθνικός Άχνας

Cytavision 2

15:00 ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα

18:00 Ολυμπιακός - Ακρίτας

Cytavision 3

17:00 Τσέλσι - Μπέρνλι

19:30 Γουέστ Χαμ - Μπόρνμουθ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ

Cytavision 4

16:00 Γιουβέντους - Κόμο

19:00 Λέτσε - Ίντερ

21:45 Kάλιαρι - Λάτσιο

00:00 Μπάσκετ: Σανς - Μάτζικς

Cytavision 5

17:00 Άστον Βίλα - Λιντς

20:00 Tένις: ATP 500 – Doha

Cytavision 6

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

20:00 Mπενφίκα - AVS

22:00 Tένις: ATP 250 – Delray

Cytavision 7

15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:00 Ατλέτικο - Εσπανιόλ

Cytavision 8

17:00 Μπρέντφορντ - Μπράιτον

19:30 Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Tένις: ATP 500 – Rio

Cablenet Sports 1

18:00 Πάφος FC - Aνόρθωση

22:00 Άγιαξ - Μπρέντα

Cablenet Sports 2

15:00 Τρουά - Παού

18:00 Λανς - Μονακό

20:00 Τουλούζ - Παρίς FC

22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Μετζ

Novasports Prime

19:30 Λειψία - Ντόρτμουντ

Novasports 2

17:00 Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος

Novasports 3

16:30 Μπάγερν - Άιντραχτ

Novasports 4

16:30 Ουνιόν Βερ. - Λεβερκούζεν

Novasports 6

17:00 Tένις: WTA 1000 - Dubai

Novasports extra1

16:30 Bόλφσμπουργκ - Άουγκσμπουργκ

Novasports extra2

16:30 Κολωνία - Χόφενχαϊμ

