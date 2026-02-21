Οι μεταδόσεις σήμερα (21/2)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα 21/2
ΡΙΚ2&RIK HD
11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
21:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
17:00 Απόλλων - Εθνικός Άχνας
Cytavision 2
15:00 ΠΑΕΕΚ - Αγία Νάπα
18:00 Ολυμπιακός - Ακρίτας
Cytavision 3
17:00 Τσέλσι - Μπέρνλι
19:30 Γουέστ Χαμ - Μπόρνμουθ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ
Cytavision 4
16:00 Γιουβέντους - Κόμο
19:00 Λέτσε - Ίντερ
21:45 Kάλιαρι - Λάτσιο
00:00 Μπάσκετ: Σανς - Μάτζικς
Cytavision 5
17:00 Άστον Βίλα - Λιντς
20:00 Tένις: ATP 500 – Doha
Cytavision 6
17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
20:00 Mπενφίκα - AVS
22:00 Tένις: ATP 250 – Delray
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Ατλέτικο - Εσπανιόλ
Cytavision 8
17:00 Μπρέντφορντ - Μπράιτον
19:30 Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Tένις: ATP 500 – Rio
Cablenet Sports 1
18:00 Πάφος FC - Aνόρθωση
22:00 Άγιαξ - Μπρέντα
Cablenet Sports 2
15:00 Τρουά - Παού
18:00 Λανς - Μονακό
20:00 Τουλούζ - Παρίς FC
22:05 Παρί Σεν Ζερμέν - Μετζ
Novasports Prime
19:30 Λειψία - Ντόρτμουντ
Novasports 2
17:00 Αστέρας Τρ. - Ατρόμητος
Novasports 3
16:30 Μπάγερν - Άιντραχτ
Novasports 4
16:30 Ουνιόν Βερ. - Λεβερκούζεν
Novasports 6
17:00 Tένις: WTA 1000 - Dubai
Novasports extra1
16:30 Bόλφσμπουργκ - Άουγκσμπουργκ
Novasports extra2
16:30 Κολωνία - Χόφενχαϊμ