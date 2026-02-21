ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολο αλλά πρέπει...

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Δύσκολο αλλά πρέπει...

Με προορισμό το «Στέλιος Κυριακίδης» ταξιδεύει η Ανόρθωση, όπου στις 18:00 αντιμετωπίζει την Πάφο.

Ένα παιχνίδι ζωής και… θανάτου για την ομάδα της Αμμοχώστου που μπαίνει στα «βαθιά» μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το σύνολο του Καμορανέζι έχει μόνο ντέρμπι στο πρόγραμμα καθώς μετά το παιχνίδι με τους κυανολεύκους ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα και τον Άρη. Είναι σαφές πως η «Κυρία» θέλει να τερματίσει εκτός επικίνδυνης ζώνης για να μπει με άλλον… αέρα στα πλέι οφ. Έτσι, από τους 12 διαθέσιμους βαθμούς στόχος είναι οι περισσότεροι. Είναι η ώρα της υπέρβασης και της… ανάβασης ώστε να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία. Το γεγονός πως η Πάφος δεν είναι στα καλύτερά της δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχασμού, αφού απέδειξε πως διαθέτει ποιότητα. Η βελτίωση είναι το κλειδί της επιτυχίας για την ομάδα της Αμμοχώστου που καλείται να σηκώσει κεφάλι για να πετύχει τον στόχο της παραμονής. Όσον αφορά το αγωνιστικό, εκτός επιλογών είναι οι παροπλισμένοι Ντιόν και Αρτυματάς.

Στο μεταξύ, με τη φανέλα της Ανόρθωσης θα συνεχίζει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Τάμας Κις. Το συμβόλαιο του Ούγγρου μέσου ολοκληρωνόταν τον προσεχή Μάιο αλλά του έγινε επέκταση και θα είναι στην «Κυρία» μέχρι τον Μάιο του 2027. Κατέγραψε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (842 λεπτά συμμετοχής) και δύο στο κύπελλο (118). Στον πρόσφατο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα πέτυχε και το πρώτο του γκολ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Tags

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ: Χωρίς έξι παίκτες κόντρα στην ΑΕΛ - Τι έδειξε η μαγνητική του Λόβρεν

Ελλάδα

|

Category image

Έσωσε την παρτίδα στην έδρα της Λειψίας με γκολ ισοφάρισης στο 95' η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αγριεμένος Παναθηναϊκός, «σκόρπισε» τον Ολυμπιακό και σήκωσε το 22ο κύπελλο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η Πάφος που δεν μπορεί και η μάχη στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Η Οσασούνα «τέζαρε» την Ρεάλ στο 90΄!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αγκαλιά συμπαράστασης των παικτών το Ακρίτα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ίντερ «καλπάζει» προς τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Δημιουργήσαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Κάναμε θαυμάσιο παιχνίδι ειδικά στον χώρο του κέντρου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αλληλοεξόντωση στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστής: «Είμαι στη διάθεση της διοίκησης»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα τρία «κτυπήματα» του Ακρίτα που έφεραν το πολύτιμο διπλό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμβιβασμός με χαμένο και αγωνία για Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Απίστευτη απόδραση με ανατροπή για τον Ακρίτα από το ΓΣΠ και πλέον φιγουράρει 8ος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη