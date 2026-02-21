Δύσκολο αλλά πρέπει...

Ένα παιχνίδι ζωής και… θανάτου για την ομάδα της Αμμοχώστου που μπαίνει στα «βαθιά» μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το σύνολο του Καμορανέζι έχει μόνο ντέρμπι στο πρόγραμμα καθώς μετά το παιχνίδι με τους κυανολεύκους ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα και τον Άρη. Είναι σαφές πως η «Κυρία» θέλει να τερματίσει εκτός επικίνδυνης ζώνης για να μπει με άλλον… αέρα στα πλέι οφ. Έτσι, από τους 12 διαθέσιμους βαθμούς στόχος είναι οι περισσότεροι. Είναι η ώρα της υπέρβασης και της… ανάβασης ώστε να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία. Το γεγονός πως η Πάφος δεν είναι στα καλύτερά της δεν αποτελεί στοιχείο εφησυχασμού, αφού απέδειξε πως διαθέτει ποιότητα. Η βελτίωση είναι το κλειδί της επιτυχίας για την ομάδα της Αμμοχώστου που καλείται να σηκώσει κεφάλι για να πετύχει τον στόχο της παραμονής. Όσον αφορά το αγωνιστικό, εκτός επιλογών είναι οι παροπλισμένοι Ντιόν και Αρτυματάς.

Στο μεταξύ, με τη φανέλα της Ανόρθωσης θα συνεχίζει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Τάμας Κις. Το συμβόλαιο του Ούγγρου μέσου ολοκληρωνόταν τον προσεχή Μάιο αλλά του έγινε επέκταση και θα είναι στην «Κυρία» μέχρι τον Μάιο του 2027. Κατέγραψε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (842 λεπτά συμμετοχής) και δύο στο κύπελλο (118). Στον πρόσφατο αγώνα με την Ε.Ν. Ύψωνα πέτυχε και το πρώτο του γκολ.