Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας

ΡΙΚ2&RIK HD
11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
21:15 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 2
22:00 Γουλβς - Άρσεναλ
Cytavision 3
19:45 Καραμπάχ - Νιούκαστλ
22:00 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
Cytavision 4
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ
Cytavision 5
12:30 Tένις: ATP 500 – Doha
18:30 Tένις: ATP 500 – Doha
Cytavision 6
22:00 Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
19:00 Βόλεϊ: Πράγα - Λας Πάλμας
21:45 Μίλαν - Κόμο
Cablenet Sports 2
19:45 CL (γ): Ρεάλ - Παρίς FC
22:00 CL (γ): Άρσεναλ - Λέουβεν
Novasports Prime{
17:00 Tένις: WTA 1000 - Dubai