Οι μεταδόσεις σήμερα (19/2)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα (19/2)
ΡΙΚ1
22:00 Ομόνοια - Ριέκα
ΡΙΚ2
17:30 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 2
19:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - Ένωση Νέων Λατσιών
Cytavision 3
19:45 ΠΑΟΚ - Θέλτα
22:00 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
Cytavision 4
19:45 Ζρίνσκι - Κρίσταλ Πάλας
22:00 Σέλτικ - Στουτγκάρδη
Cytavision 5
12:30 Tένις: ATP 500 – Doha
Cytavision 6
19:45 Φενέρμπαχτσε - Νότιγχαμ Φόρεστ
22:00 Λιλ - Ερυθρός Αστέρας
Cytavision 7
19:45 Μπραν - Μπολόνια
22:00 Γιαγκελόνια - Φιορεντίνα
Cytavision 8
19:00 Mπάσκετ: Ανόρθωση - ΑΕΚ
21:30 Tένις: ATP 500 – RIO
Novasports 6
12:00 Tένις: WTA 1000 - Dubai
Cablenet Sports 1
19:45 Γιουβέντους - Βόλφσμπουργκ (Γ)
Cablenet Sports 2
22:00 Μάντσεστερ Γ. - Ατλέτικο (Γ)
Cablenet Sports 3
19:00 Mπάσκετ: Bαλένθια - Μπανταλόνα
22:00 Μπάσκετ: Ρεάλ – Ουνικάχα