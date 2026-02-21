ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα υπόσχεται Μέσι και Χάαλαντ!

Υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα υπόσχεται Μέσι και Χάαλαντ!

Πλησιάζει η εκλογική διαδικασία για την προεδρία της Μπαρτσελόνα στις 15 Μαρτίου και ένας από τους βασικούς διεκδικητές, ο Μαρκ Κίρια, υπόσχεται να επαναφέρει στην ομάδα τον Λιονέλ Μέσι και να κινηθεί για την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο 52χρονος οικονομολόγος, επικεφαλής του ψηφοδελτίου «Moviment 42», διεκδικεί τη ψήφο των μελών της ομάδας και θέλει να φέρει μια νέα εποχή στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, προειδοποιώντας ότι αν επανεκλεγεί ο Ζοάν Λαπόρτα, ο σύλλογος θα κινδυνεύσει να χάσει την ταυτότητα των μελών του υπέρ μεγάλων πολυεθνικών.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο Κίρια δήλωσε: «Ο Μέσι πρέπει να επιστρέψει είτε για να κλείσει την καριέρα του στο Καμπ Νου είτε για να αναλάβει κάποιο σημαντικό πόστο στη διοίκηση.

Αν τον φέρουμε πίσω, ο επόμενος μεγάλος στόχος θα είναι η απόκτηση του Χάαλαντ. Ο Νορβηγός κάποια στιγμή θα φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον πείσουμε να φορέσει τη φανέλα της κορυφαίας ομάδας στον κόσμο».

Εκτός από τον Κίρια, την προεδρία της Μπαρτσελόνα θα διεκδικήσουν επίσης οι Βίκτορ Φοντ, Ζοάν Λαπόρτα, Χαβιέ Βιλαχοάνα και Ζοάν Καμπρούμπι, υπόσχοντας οι ίδιοι διαφορετικές προτάσεις για το μέλλον της ομάδας.

sdna.gr 

 

Διαβαστε ακομη