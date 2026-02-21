Η 9η σερί από αυτόν εξαρτάται!

Παράλληλα, με νίκη, θα περιμένει τυχόν απώλειες των προπορευόμενων προκειμένου να μειώσει τη διαφορά από ΑΕΚ και Ομόνοια. Η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση με τον Αργεντίνο στον πάγκο, έχοντας οκτώ σερί νίκες στο πρωτάθλημα. Ο Εθνικός Άχνας θα πάει στο Κολόσσι με ανεβασμένη την ψυχολογία έπειτα από την τεράστια νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, με στόχο να βάλει δύσκολα στον Απόλλωνα και -γιατί όχι;- να πάρει βαθμολογικό κέρδος που θα τον βοηθήσει τα μέγιστα στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία.

Ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως η έκβαση της αναμέτρησης θα κριθεί από την απόδοση του Απόλλωνα. Αν η ομάδα παρουσιαστεί έτοιμη, αγωνιστικά και πνευματικά, τότε θα κερδίσει. Ουδείς στους κυανόλευκους δεν σκέφτεται το 9Χ9. Το «μυστικό» του Λοσάδα είναι πως κατάφερε να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές του πως κάθε αντίπαλος είναι ικανός να κάνει τη ζημία. Ότι κάθε παιχνίδι που ακολουθεί είναι ένα ντέρμπι για τον Απόλλωνα.

Με αυτή την προσέγγιση η ομάδα κερδίζει το ένα παιχνίδι μετά το άλλο και με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγιστεί και ο Εθνικός Άχνας. Δεν είναι τυχαίο που από τον επίσημο Απόλλωνα διατηρούν χαμηλούς τόνους εδώ και αρκετές βδομάδες που η ομάδα βαδίζει χωρίς παρεκτροπές στον δρόμο των επιτυχιών.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Λιούμπιτς θα είναι εκτός λόγω τιμωρίας, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή των Μαλεκκίδη και Μάρκοβιτς που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.