ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/02)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/02)

ΡΙΚ2&RIK HD

11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

21:15 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Cytavision 1

19:00 Ε.Ν. Ύψωνας - Άρης

Cytavision 2

19:00 Ένωση - ΑΕΛ

Cytavision 4

19:30 Μπάσκετ: Ένωση - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 5

18:30 Tένις: ATP 500 – Doha

Cytavision 6

20:00 Tένις: ATP 250 – Delray

Cytavision 7

22:00 Μπιλμπάο - Έλτσε

Cytavision 8

21:00 Tένις: ATP 500 – Rio

Cablenet Sports 2

21:45 Μπρεστ - Μαρσέιγ

Cablenet Sports 3

19:00 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Τενερίφη

22:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μούρθια

Novasports Prime

19:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Αρμίνια

Novasports 6

21:30 Μάιντς - Αμβούργο

Novasports 6

15:00 Tένις: WTA 1000 - Dubai

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νεϊμάρ: «Ισως αποσυρθώ από τα γήπεδα τον Δεκέμβριο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το βάρος στην πλάτη τους

ΑΕΚ

|

Category image

Η επιστροφή του Μαρίνου Μήτρου

Κύπρος

|

Category image

Συγνώμη, πόσο δύσκολη λέξη…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απόλλων: «Σε αυτή τη μάχη, είμαστε όλοι στην ίδια ομάδα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διπλό, αλλιώς… αντίο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μόνο με πετυχημένη απόδραση θα μπορεί να ελπίζει...

ΑΕΛ

|

Category image

Γιορτάζει 90 χρόνια ζωής η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έναρξη της ημιτελικής φάσης στην πετόσφαιρα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρχή στη 23η αγωνιστική... που φέρνει σούπερ ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπαίνει άμεσα σε ρόλο κριτή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σαν πρόεδρος που... «δεν μετριέται από το πόσο κρατά την καρέκλα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στις 26 Φεβρουαρίου η πρώτη εμφάνιση Κούμα στο Δικαστήριο για την υπόθεση ασυμβίβαστου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τοποθέτηση Πρόδρομου Πετρίδη: «Η απόρριψη και το κλίμα που δημιουργήθηκε, δεν μου άφησαν άλλα περιθώρια»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις σε ΕΝΥ-Άρης & ΕΝΠ-ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη