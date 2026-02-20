Oι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (20/02)
ΡΙΚ2&RIK HD
11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
21:15 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
19:00 Ε.Ν. Ύψωνας - Άρης
Cytavision 2
19:00 Ένωση - ΑΕΛ
Cytavision 4
19:30 Μπάσκετ: Ένωση - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 5
18:30 Tένις: ATP 500 – Doha
Cytavision 6
20:00 Tένις: ATP 250 – Delray
Cytavision 7
22:00 Μπιλμπάο - Έλτσε
Cytavision 8
21:00 Tένις: ATP 500 – Rio
Cablenet Sports 2
21:45 Μπρεστ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
19:00 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Τενερίφη
22:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Μούρθια
Novasports Prime
19:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Αρμίνια
Novasports 6
21:30 Μάιντς - Αμβούργο
Novasports 6
15:00 Tένις: WTA 1000 - Dubai