Κάταγμα στον αντίχειρα και δεν παίζει στον τελικό ο Μιλουτίνοβ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Αυξήθηκαν τα προβλήματα για Μπαρτζώκα στη γραμμή των ψηλών.
Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα του διεθνούς Σέρβου σέντερ του Ολυμπιακού.
Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό πλήγμα για τους ερυθρόλευκους ενόψει του τελικού του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, όπου θα παραταχθούν χωρίς έναν από τους βασικούς τους ψηλούς, τη στιγμή που ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.
Ο Μιλουτίνοβ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο χέρι περίπου τρία λεπτά πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου στον ημιτελικό απέναντι στο Μαρούσι.