Τεσσάρα… πρόκρισης για Στουτγκάρδη - Προβάδισμα για Ερυθρό και Λουντογκόρετς!

Η Στουτγάρδη πάει φουλ για τους «16» μετά το 4-1 μέσα στην έδρα της Σέλτικ, ενώ σπουδαίες νίκες πήραν Ερυθρός Αστέρας και Λουντογκόρετς.

Από τη Γλασκώβη στους… «16» πάει η Στουτγάρδη! Οι Γερμανοί έκαναν φύλλο και φτερό τη Σέλτικ μέσα στη Σκωτία, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1 και πηγαίνουν φουλ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Το πρώτο μέρος είχε πολύ υψηλό ρυθμό, με τον Ελ Κανούς στο 15' να δίνει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε έξι λεπτά αργότερα με τον Νίγκρεν, όμως ο Ελ Κανούς χτύπησε ξανά στο 28', επαναφέροντας τη Στουτγάρδη μπροστά στο σκορ.

Η Στουτγάρδη μπήκε με την ίδια ένταση και στο δεύτερο μέρος, βρίσκοντας τρίτο γκολ με τον Λέβελινγκ στο 57'. Λίγο αργότερα ο Ντεμίροβιτς σκόραρε για τέταρτη φορά, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος στο «Σέλτικ Παρκ» άρχισε να αποχωρεί απογοητευμένος, με τον Τόμας στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό 4-1.

Μεγάλη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στη Γαλλία με 1-0 απέναντι στη Λιλ. Το μοναδικό γκολ ήρθε στο φινάλε του πρώτου μέρους, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και μεγάλη αδράνεια της άμυνας, ο Ουτσένα έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή.

Η μοναδική γηπεδούχος που πανηγύρισε ήταν η Λουντογκόρετς, η οποία λύγισε με 2-1 τη Φερεντσβάρος. Ο Ντουά στο 24' άνοιξε το σκορ για τους Βούλγαρους, όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Ντέλε τρία λεπτά αργότερα. Παρά την υπεροχή τους, οι Ούγγροι δεν είχαν ουσία και τελικά είδαν τον Σον με εντυπωσιακό σουτ στο 67' να χαρίζει τη νίκη στους γηπεδούχους και το προβάδισμα για την πρόκριση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μπραν-Μπολόνια 0-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ-Θέλτα 1-2

Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3

Λιλ-Ερυθρός Αστέρας 0-1

Λουντογκόρετς-Φερεντσβάρος 2-1

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2

Σέλτικ-Στουτγάρδη 1-4

 

 

