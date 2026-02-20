ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Από τα καλύτερα παιχνίδια που παίξαμε...» - Το σχόλιο Μπεργκ για το ματς με ΑΠΟΕΛ

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της Ομόνοιας.

Η απογοήτευση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Χένινγκ Μπεργκ μετά την ήττα της Ομόνοιας από τη Ριέκα στο ΓΣΠ, αλλά από την άλλη, εξέφρασε και αισιοδοξία ενόψει του επαναληπτικού της Πέμπτης (26/02, 19:45).

«Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που παίξαμε. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Δεν θυμάμαι να δημιούργησε ο αντίπαλος ευκαιρίες. Ένα μικρό λάθος κάναμε αλλά κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι» σχολίασε στις αρχικές του τοποθετήσεις στην κάμερα του ΡΙΚ.

Και συμπλήρωσε: «Θα πάμε στην Κροατία να προσπαθήσουμε να περάσουμε. Κανονικά με βάση τις ευκαιρίες που είχαμε θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει τον αγώνα. Θα πάμε εκεί για να περάσουμε».

Σε ερώτηση αν προκάλεσε εκνευρισμό η διαιτησία, σημείωσε: «Δεν θέλουμε να πούμε κάτι. Δεν θα κερδίσουμε κάτι» ενώ για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ είπε: «Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη. Υπάρχουν πολύ βαθμοί. Σίγουρα τα παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ είναι ιδιαίτερα και σημαντικά».

Διαβαστε ακομη