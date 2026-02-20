Η Τσέλιε πήρε το ματς στο 94' και… καραδοκεί για ΑΕΚ - Αποτελέσματα Conference League

Με γκολ στο 90'+4' η Τσέλιε πήρε τη νίκη από την Ντρίτα στην Πρίστινα με 3-2, στο 2ο ζευγάρι από το οποίο μπορεί να προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ στους 16 του Conference.

Οι Σλοβένοι της Τσέλιε, που είχαν υποχρεώσει την ΑΕΚ στη μοναδική της ήττα φέτος στη διοργάνωση, έδειχναν να έχουν βάλει στέρεες βάσεις, αποκτώντας προβάδισμα με δύο γκολ από εκτελέσεις κόρνερ στο πρώτο μέρος. Ο Μπάλαϊ, με ασίστ και γκολ στην επανάληψη, έβαλε ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης τους Κοσοβάρους της Ντρίτα και άφησε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς. Ωστόσο, ο Ποπλάτνικ είχε τον τελευταίο λόγο και στο 94' χάρισε τη νίκη στους Σλοβένους.

Η Τσέλιε άνοιξε το σκορ από στημένη φάση: Σε κόρνερ του Σέσλαρ, ο Κάλουσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Μαλόκου απέκρουσε και ο Αρμάντας Κούτσις από κοντά έκανε το 1-0. Από κόρνερ προήλθε και το δεύτερο γκολ, με τον Κβέσιτς να εκτελεί, τον Χρκα να γυρίζει μέσα στη σύγχυση και τον Αβντίλι να πλασάρει για το 2-0.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νγκουένα είχε καλή στιγμή, όμως ο Λέμπαν αντέδρασε σωστά. Στο 59', από σέντρα του Μπαλάι, ο Κρασνίκι με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, εκμεταλλευόμενος την κακή τοποθέτηση της άμυνας. Ο ίδιος ο Μπάλαϊ, με προσωπική ενέργεια από δεξιά, ισοφάρισε σε 2-2. Τελικά, από σέντρα του Βάνκας, ο Ποπλάτνικ με κεφαλιά-ψαράκι στο 94' διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα και στα άλλα τρία ζευγάρια του δεύτερου μέρους της βραδιάς, στις υπόλοιπες αναμετρήσεις των ενδιάμεσων πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Ριέκα επικράτησε 1-0 της Ομόνοιας στο ΓΣΠ, χάρη σε γκολ με τακουνάκι του Αντού Αντζέι στο 87', παρά την αποβολή του Μορχιλάτζε λίγο αργότερα.

Η Φιορεντίνα «καθάρισε» την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Γιαγκελόνια, επικρατώντας 3-0 στην Πολωνία. Ο Ρανιέρι άνοιξε το σκορ στο 53', ο Μαντράγκορα με απευθείας φάουλ έκανε το 2-0 στο 66', ενώ ο Πίκολι με πέναλτι στο 81' διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Η Σάμσουνσπορ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση με το 1-0 απέναντι στη Σκεντίγια. Παρότι ο Σερίφ Εντιαγέ αστόχησε σε πέναλτι νωρίς στο ματς, ο Μαουαντιμάτζι στο 77' χάρισε τη νίκη στους Τούρκους.

Πέμπτη 19/2

Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 0-2

Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 1-0

Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 1-1

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία) 1-1

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 0-1

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3

Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία) 0-1

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Στρασβούργο, Ράκοφ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.