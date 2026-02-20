ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τσέλιε πήρε το ματς στο 94' και… καραδοκεί για ΑΕΚ - Αποτελέσματα Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Τσέλιε πήρε το ματς στο 94' και… καραδοκεί για ΑΕΚ - Αποτελέσματα Conference League

Όλα τα αποτελέσματα.

Με γκολ στο 90'+4' η Τσέλιε πήρε τη νίκη από την Ντρίτα στην Πρίστινα με 3-2, στο 2ο ζευγάρι από το οποίο μπορεί να προκύψει η αντίπαλος της ΑΕΚ στους 16 του Conference.

Οι Σλοβένοι της Τσέλιε, που είχαν υποχρεώσει την ΑΕΚ στη μοναδική της ήττα φέτος στη διοργάνωση, έδειχναν να έχουν βάλει στέρεες βάσεις, αποκτώντας προβάδισμα με δύο γκολ από εκτελέσεις κόρνερ στο πρώτο μέρος. Ο Μπάλαϊ, με ασίστ και γκολ στην επανάληψη, έβαλε ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης τους Κοσοβάρους της Ντρίτα και άφησε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς. Ωστόσο, ο Ποπλάτνικ είχε τον τελευταίο λόγο και στο 94' χάρισε τη νίκη στους Σλοβένους.

Η Τσέλιε άνοιξε το σκορ από στημένη φάση: Σε κόρνερ του Σέσλαρ, ο Κάλουσιτς πήρε την κεφαλιά, ο Μαλόκου απέκρουσε και ο Αρμάντας Κούτσις από κοντά έκανε το 1-0. Από κόρνερ προήλθε και το δεύτερο γκολ, με τον Κβέσιτς να εκτελεί, τον Χρκα να γυρίζει μέσα στη σύγχυση και τον Αβντίλι να πλασάρει για το 2-0.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Νγκουένα είχε καλή στιγμή, όμως ο Λέμπαν αντέδρασε σωστά. Στο 59', από σέντρα του Μπαλάι, ο Κρασνίκι με κεφαλιά μείωσε σε 2-1, εκμεταλλευόμενος την κακή τοποθέτηση της άμυνας. Ο ίδιος ο Μπάλαϊ, με προσωπική ενέργεια από δεξιά, ισοφάρισε σε 2-2. Τελικά, από σέντρα του Βάνκας, ο Ποπλάτνικ με κεφαλιά-ψαράκι στο 94' διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα και στα άλλα τρία ζευγάρια του δεύτερου μέρους της βραδιάς, στις υπόλοιπες αναμετρήσεις των ενδιάμεσων πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Ριέκα επικράτησε 1-0 της Ομόνοιας στο ΓΣΠ, χάρη σε γκολ με τακουνάκι του Αντού Αντζέι στο 87', παρά την αποβολή του Μορχιλάτζε λίγο αργότερα.

Η Φιορεντίνα «καθάρισε» την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Γιαγκελόνια, επικρατώντας 3-0 στην Πολωνία. Ο Ρανιέρι άνοιξε το σκορ στο 53', ο Μαντράγκορα με απευθείας φάουλ έκανε το 2-0 στο 66', ενώ ο Πίκολι με πέναλτι στο 81' διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Η Σάμσουνσπορ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση με το 1-0 απέναντι στη Σκεντίγια. Παρότι ο Σερίφ Εντιαγέ αστόχησε σε πέναλτι νωρίς στο ματς, ο Μαουαντιμάτζι στο 77' χάρισε τη νίκη στους Τούρκους.

Πέμπτη 19/2

Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 0-2

Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 1-0

Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 1-1

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία) 1-1

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 0-3

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 0-1

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία) 2-3

Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία) 0-1

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 Φεβρουαρίου.

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16»: Στρασβούργο, Ράκοφ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεσσάρα… πρόκρισης για Στουτγκάρδη - Προβάδισμα για Ερυθρό και Λουντογκόρετς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Από τα καλύτερα παιχνίδια που παίξαμε...» - Το σχόλιο Μπεργκ για το ματς με ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Τσέλιε πήρε το ματς στο 94' και… καραδοκεί για ΑΕΚ - Αποτελέσματα Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μαγικά του Τετέι δεν έφτασαν στον Παναθηναϊκό και η πρόκριση θα κριθεί στην Τσεχία

Ελλάδα

|

Category image

Η Ομόνοια έχασε τα… άχαστα, το «πλήρωσε» αλλά τίποτα δεν χάθηκε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανησυχία στον ΠΑΟΚ με Λόβρεν - Ενοχλήσεις στο γόνατο και μαγνητική για να φανεί η ζημιά

Ελλάδα

|

Category image

Συγκέντρωση ισχυρών παραγόντων του ΑΠΟΕΛ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάταγμα στον αντίχειρα και δεν παίζει στον τελικό ο Μιλουτίνοβ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλουν να σηκώσουν το Conference League οι Ομονοιάτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, συνέτριψε τον Ηρακλή και έκλεισε ραντεβού με Ολυμπιακό στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Ομόνοιας σε... δράση και το ΓΣΠ «βράζει» πριν τη Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Θέλτα «άλωσε» την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει βουνό στην Ισπανία

Ελλάδα

|

Category image

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ έκανε... απόδραση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου μπάσκετ

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη