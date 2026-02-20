Η αναμενόμενη ανακοίνωση από Ομόνοια ενόψει ΑΠΟΕΛ

Όπως αναμενόταν, η Ομόνοια ανακοίνωσε sold out για τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους οπαδούς της για το ντέρμπι της Κυριακής (22/02, 17:00) απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

O τριψήφιος αριθμός των εισιτηρίων που είχαν στη διάθεσή τους οι πράσινοι ήταν δεδομένο ότι θα έβρισκαν σύντομα κάτοχο.

«Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που μας αναλογούσαν για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Ευχαριστούμε για τη στήριξη! Ραντεβού στο γήπεδο» αναφέρει η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας της Λευκωσίας.