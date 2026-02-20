Μέχρι πριν από δυο εβδομάδες ο Ανδρέας Χρίστου, όντας δανεικός από την Ομόνοια στον Ολυμπιακό, πάλευε για λογαριασμό των μαυροπρασίνων για τη μάχη της παραμονής (σ.σ. τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν στις 31 Ιανουαρίου απέναντι στον ΑΠΟΕΛ).

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στους πράσινους, με την απώλεια συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, έφεραν διακοπή στο δανεισμό του και όπως αποδεικνύεται δεν επέστρεψε στο «Ηλίας Πούλλος» για να γεμίζει απλά το ρόστερ.

Μετά το ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, μπαίνοντας στο 65’ του αγώνα με την Ένωση, ήρθε χθες και η πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς ο Χένινγκ Μπεργκ τού έδωσε φανέλα βασικού στον αγώνα με τη Ριέκα (σ.σ. έγινε αλλαγή στο 63’).

Όπως είπε και ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα, αυτό που ζει είναι ένα όνειρο που πραγματοποιείται…