Συγκέντρωση ισχυρών παραγόντων του ΑΠΟΕΛ!

Την ευκαιρία να τα πουν είχαν απόψε (19/02/2026) γνωστοί παράγοντες του ΑΠΟΕΛ σε ταβέρνα στη Λευκωσία!

Οι Φοίβος Ερωτοκρίτου, Θεόδωρος Κυριακίδης, Άντης Πολυδώρου, Μάριος Αθανασίου και Μιχαλάκης Ραφαήλ συνέφαγαν και προφανώς συζήτησαν και τις πρόσφατες εξελίξεις στα διοικητικά δρώμενα του ΑΠΟΕΛ.

Θυμίζουμε ότι όλοι ήταν μέλη στο συμβούλιο της προηγούμενης διοίκησης όταν στον προεδρικό θώκο βρισκόταν ο Φοίβος Ερωτοκρίτου.