Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός και έφυγε για τα ημιτελικά

Έβγαλε αντίδραση και διέλυσε με σκορ 101-71 τον ΠΑΟΚ

Ξέσπασε ο... μεταμορφωμένος Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε αντίδραση και διέλυσε με σκορ 101-71 τον ΠΑΟΚ στα «Δύο Αοράκια», εξασφαλίζοντας το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου.

Πλέον, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν αύριο τον Ηρακλή (19/02, 20:00), με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00).

Παρότι προερχόταν από τη σοκαριστική ήττα από τον Κολοσσό, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πολύ σοβαρός στο Ηράκλειο και επέβαλε από πολύ νωρίς την κυριαρχία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε με διψήφια διαφορά το πρώτο δεκάλεπτο (31-20) και πήγε στα αποδυτήρια με +25 (57-32) στο ημίχρονο.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Ρισόν Χολμς, που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση εδώ και καιρό, μετρώντας 21 πόντους σε ισάριθμα λεπτά με 8/9 σουτ. «Εκρηκτικό» ντεμπούτο για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που μέτρησε 16 πόντους και ήταν πολύ ορεξάτος στα που έμεινε στο παρκέ. Θετικός και ο Κέντρικ Ναν με 14 πόντους και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71.

 

Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός και έφυγε για τα ημιτελικά

