«Γκάζια» για το πρώτο βήμα

Οι πράσινοι βρίσκονται ενώπιων μιας τεράστιας πρόκλησης, καθώς ενδεχόμενη είσοδος στην 16άδα θα είναι η πρώτη στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε ήδη το σύνθημα: «Προτεραιότητα είναι και οι δύο», ανέφερε μεταξύ άλλων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε σε ποιο θεσμό (πρωτάθλημα ή Ευρώπη) δίνει προτεραιότητα. Εξάλλου, ο Νορβηγός είναι γνωστό πως δεν… διαλέγει στόχους και διοργανώσεις. Για κάθε παιχνίδι, προετοιμάζει την ομάδα του για τη νίκη και μόνο, κι αυτό άλλωστε φαίνεται εντός των τεσσάρων γραμμών.

«Θα χρειαστεί σίγουρα συγκεκριμένος προγραμματισμός όμως είμαστε στα νοκ-αουτ , είναι μια μεγάλη στιγμή, δύο μεγάλα παιχνίδια για όλους μας. Θα κάνουμε ότι μπορούμε σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται για να πετύχουμε τους στόχους», τόνισε ο 56χρονος ο οποίος έκανε… ξεκάθαρο το πλάνο της ομάδας του για τη συνέχεια.

Η Ομόνοια λοιπόν απόψε θέλει να κάνει το πρώτο βήμα ώστε ενόψει της ρεβάνς (26/2) να αυξήσει τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα της Κροατίας δεν αποτελεί φόβητρο, έχει όμως ευρωπαϊκή εμπειρία και δεν είναι αδιάφορος αντίπαλος. «Θέλει να κυριαρχεί και να έχει κατοχή, είναι πολύ καλή τεχνικά και τακτικά», σχολίασε ο Μπεργκ. Ο Νορβηγός τεχνικός ζήτησε σταθερότητα στα μετόπισθεν και αποτελεσματικότητα μπροστά στην αντίπαλη εστία, για να μπορέσει η ομάδα του να φτάσει στον στόχο.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δείχνει πως διαθέτει βάθος στο ρόστερ της το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει σε διπλό ταμπλό, παρά το γεγονός πως οι τραυματισμοί δεν λείπουν από τις σημειώσεις του Μπεργκ. Η τεχνική ηγεσία αναμένεται πως θα ανακατέψει εκ νέου την τράπουλα για να παρουσιαστεί η Ομόνοια με φρεσκάδα. Βέβαια, ακολουθεί σε τρεις μέρες και το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ όπου ο στόχος για τη νίκη είναι αδιαμφησβήτητος.

Απ’ εκεί και πέρα, όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Γιόβετιτς και Εβάντρο. Ο δεύτερος ενδέχεται να επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αποστολή για την Κυριακή (22/2).

«Έδεσε» Αντρέου και όχι… άδικα

Ο Παναγιώτης Αντρέου αποτελεί την ίσως πιο ευχάριστη έκπληξη της τρέχουσας σεζόν για το «τριφύλλι». Ο Χένινγκ Μπεργκ εντόπισε το ταλέντο του, δεν δίστασε να του δώσει ευκαιρίες αλλά και να τον ρίξει στα βαθιά όταν το σίδερο έκαιγε. Ο 19χρονος δικαίωσε τις προσδοκίες και έτσι κέρδισε την ανανέωση συμβολαίου που του πρόσφερε η διοίκηση με τις «ευλογίες» του Νορβηγού τεχνικού. Η Ομόνοια «έδεσε» τον Αντρέου μέχρι το 2029 και ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως πρόκειται για το νέο «βαρύ» περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Υπενθυμίζουμε πως κατέγραψε ήδη 18 συμμετοχές στην τρέχουσα σεζόν, ενώ έδωσε και μια ασίστ στο πρόσφατο παιχνίδι με την Πάφο.