Europa League: Πράξη πρώτη με σούπερ ματς στην Τουρκία

Πράξη πρώτη στα playoffs του Europa League. Πέρα από τις μονομαχίες του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ και του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Τούμπα, υπάρχουν άλλα έξι παιχνίδια που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον.

Αν μη τι άλλο, το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό της Φενέρμπαχτσε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το οποίο δείχνει απολύτως ισορροπημένο και δεν χωράνε προγνωστικά. Αμφότερες πάντως είναι ομάδες που μπορούν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση.

Αμφίρροπο δείχνει και το Σέλτικ-Στουτγάρδη στη Γλασκώβη, ενώ μικρό προβάδισμα δείχενι να έχει η Λιλ στο ζευγάρωμα με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την Γκενκ.

Ξεκάθαρο φαβορί η Μπολόνια στο ματσάρισμα με την Μπραν, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στη Νορβηγία, ενώ και η Λουντογκόρετς δείχνει να έχει το πάνω χέρι απέναντι στη Φερεντσβάρος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Μπραν-Μπολόνια (19.45)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19.45)

ΠΑΟΚ-Θέλτα (19.45)

Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19.45)

Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (22.00)

Λουντογκόρετς-Φερεντσβάρος (22.00)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22.00)

Σέλτικ-Στουτγάρδη (22.00)

sport-fm.gr