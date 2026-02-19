ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χορταστική ισοπαλία και όλα ανοικτά για Μπριζ και Ατλέτικο - Θρίαμβος της Μπόντο/Γκλιμτ απέναντι στην Ίντερ

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζόλης

Στο παγωμένο «Άσπμιρα», η Μπόντο/Γκλιμτ πέτυχε μια τεράστια νίκη απέναντι στην Ίντερ, επιβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται τυχαία στα playoffs.

Οι Νορβηγοί χτύπησαν την ιταλική ομάδα στις αδυναμίες της και βρήκαν τρία γκολ απέναντι σε έναν ευρωπαϊκό «γίγαντα», φτάνοντας στην επικράτηση με σκορ 3-1 και έχοντας τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους «16».

Με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ένταση στο πρέσινγκ έγραψαν ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που νορβηγική ομάδα σκοράρει τρεις φορές απέναντι σε ιταλικό σύλλογο σε τέτοια διοργάνωση! Η Ίντερ προσπάθησε να αντιδράσει, είχε δοκάρι και φάσεις, όμως η αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων έκανε τη διαφορά.

Την ίδια ώρα, στο «Γιαν Μπρέιντελ», η Κλαμπ Μπριζ και η Ατλέτικο Μαδρίτης πρόσφεραν ένα πραγματικό θρίλερ. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν νωρίς με πέναλτι του Χουλιάν Άλβαρες και έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση, όμως οι Βέλγοι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Ατλέτικο πήρε εκ νέου το προβάδισμα με αυτογκόλ του Ορντόνεζ, κι εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, εμφανίστηκε ο Χρήστος Τζόλης. Στο 89', ο Έλληνας διεθνής βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-3, κρατώντας «ζωντανή» την Μπριζ στη μάχη της πρόκρισης.

