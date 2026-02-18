Έτοιμη για το πρώτο βήμα η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς τους γνωστούς τρεις

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (19/02, 22:00) εντός έδρας, αγώνα απέναντι στη Ριέκα για τη νοκ άουτ φάση των πλέι οφ του UEFA Conference League.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει στη διάθεση του τους τραυματίες Γιόβετιτς-Εβάντρο αλλά και τον τιμωρημένο Μάριτς.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Μαέ, Α. Άνδρεου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Ευαγγέλου, Παναγή.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη ΡΙΚ. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.